女神全智賢拎菜籃包還是甜美 西瓜串珠包也很搶戲

2019-03-02 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



小眾品牌的包款，設計感獨樹一格，又有價格上的相對優勢，向來是「愛袋兒」女孩和網紅關注的焦點，尤其大型提包、後背包有著實用的先決條件，而腰包則是當下流行款，小眾品牌都祭出搶眼新品。

█大型提袋款 好帥氣

在2014至2107年曾經短暫有代理商引進台灣的rouge&lounge，相對在台知名度不高，是定位在輕奢的品牌，但因全智賢代言、以及曾經爆紅《來自星星的你》助攻，rouge&lounge還是有其追隨者，超模劉雯、時尚博部落客韓火火都曾選用。2019春夏新品仍然由女神全智賢演繹，雖然是輕便、有著菜籃包的簡約輪廓，但編織包一放在她身旁就像是鍍上一層光芒，相當時髦。

Truss也有手織大型提袋，這是自墨西哥的設計師Elise Durbecq、Gillian Tozer在2013年於紐約所創立，迄今都以編織工藝作為包款設計，受到墨西哥文化的影響，奔放、跳躍的高飽和彩度，也為手袋使用者帶來明亮的好心情，防水、輕盈，特別適合度假時使用。

Susan Alexandra的包款則相對幽默，延續編織藝術，以串珠作為材質，是來自哥倫比亞的設計師Susan Alexandra所打造，設計風格古靈精怪，草莓、百納被、櫻桃、千鳥紋等都是靈感來源，以充滿趣味的樣貌和顏色展現，西瓜串珠包就是一款既復古又有趣的手袋。

█後背包和腰包 必敗款

後背包、腰包真是當前不能沒有它的包袋款式，前者有著學院風的氣息，一上肩就年輕好幾歲；後者則是近年最熱門的流行款，不論奢華還是平價，都是穿搭的點睛好幫手。

來自洛杉磯的VereVerto，以濃烈飽和的單色系為標誌，幾何廓型的包款具有視覺張力，簡約俐落的線條變出不同使用法，可應變多種場合。在西班牙製作的手袋以植鞣皮革為原料，隨著使用時間增長、光線照射或環境變化，日久顏色會逐漸變深，成為具有獨特感的包款，墨綠色後背包款亦具英倫風情。