親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

女神全智賢拎菜籃包還是甜美 西瓜串珠包也很搶戲

2019-03-02 19:42聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

小眾品牌的包款，設計感獨樹一格，又有價格上的相對優勢，向來是「愛袋兒」女孩和網紅關注的焦點，尤其大型提包、後背包有著實用的先決條件，而腰包則是當下流行款，小眾品牌都祭出搶眼新品。

█大型提袋款 好帥氣

在2014至2107年曾經短暫有代理商引進台灣的rouge&lounge，相對在台知名度不高，是定位在輕奢的品牌，但因全智賢代言、以及曾經爆紅《來自星星的你》助攻，rouge&lounge還是有其追隨者，超模劉雯、時尚博部落客韓火火都曾選用。2019春夏新品仍然由女神全智賢演繹，雖然是輕便、有著菜籃包的簡約輪廓，但編織包一放在她身旁就像是鍍上一層光芒，相當時髦。

Truss也有手織大型提袋，這是自墨西哥的設計師Elise Durbecq、Gillian Tozer在2013年於紐約所創立，迄今都以編織工藝作為包款設計，受到墨西哥文化的影響，奔放、跳躍的高飽和彩度，也為手袋使用者帶來明亮的好心情，防水、輕盈，特別適合度假時使用。

Susan Alexandra的包款則相對幽默，延續編織藝術，以串珠作為材質，是來自哥倫比亞的設計師Susan Alexandra所打造，設計風格古靈精怪，草莓、百納被、櫻桃、千鳥紋等都是靈感來源，以充滿趣味的樣貌和顏色展現，西瓜串珠包就是一款既復古又有趣的手袋。

█後背包和腰包 必敗款

後背包、腰包真是當前不能沒有它的包袋款式，前者有著學院風的氣息，一上肩就年輕好幾歲；後者則是近年最熱門的流行款，不論奢華還是平價，都是穿搭的點睛好幫手。

來自洛杉磯的VereVerto，以濃烈飽和的單色系為標誌，幾何廓型的包款具有視覺張力，簡約俐落的線條變出不同使用法，可應變多種場合。在西班牙製作的手袋以植鞣皮革為原料，隨著使用時間增長、光線照射或環境變化，日久顏色會逐漸變深，成為具有獨特感的包款，墨綠色後背包款亦具英倫風情。

Senreve為華裔設計師Coral Chung和Wendy Wen所成立，品牌名稱來自法文語意中Sense和Dream的結合，由於創始人都出自商學院，所以包款設計相對理性節制，手袋都在義大利製作，提供都會女性的各種用度，之中以The Maestra系列最具代表性，推出多種顏色、尺寸，也可隨著肩背帶長度的調節轉變為不同包型。

Truss大型手織手提袋，售價88.5美元、約合台幣2,750元。圖／SHOPB...
Truss大型手織手提袋，售價88.5美元、約合台幣2,750元。圖／SHOPBOP提供
分享
Senreve The Maestra後背包，售價895美元、約合台幣27,79...
Senreve The Maestra後背包，售價895美元、約合台幣27,790元。圖／SHOPBOP提供
分享
VereVerto的Macta後背包有多種實用背法。圖／SHOPBOP提供
VereVerto的Macta後背包有多種實用背法。圖／SHOPBOP提供
分享
Senreve推出Aria系列腰包款式。圖／SHOPBOP提供
Senreve推出Aria系列腰包款式。圖／SHOPBOP提供
分享
Susan Alexandra西瓜串珠包，售價280美元、約合台幣8,695元。...
Susan Alexandra西瓜串珠包，售價280美元、約合台幣8,695元。圖／SHOPBOP提供
分享
Senreve Aria腰包，售價345美元、約合台幣10,710元。圖／SHO...
Senreve Aria腰包，售價345美元、約合台幣10,710元。圖／SHOPBOP提供
分享
Susan Alexandra以串珠作為主要材質。圖／SHOPBOP提供
Susan Alexandra以串珠作為主要材質。圖／SHOPBOP提供
分享
VereVerto Ado腰包，售價200美元、約合台幣6,210元。圖／SHO...
VereVerto Ado腰包，售價200美元、約合台幣6,210元。圖／SHOPBOP提供
分享
Senreve包款設計線條相對理性而簡約。圖／SHOPBOP提供
Senreve包款設計線條相對理性而簡約。圖／SHOPBOP提供
分享
rouge&lounge編織包，售價32萬2,870韓幣、約合台幣8,880元。...
rouge&lounge編織包，售價32萬2,870韓幣、約合台幣8,880元。圖／取自rouge&lounge官網
分享
Truss也有手織大型提袋，有墨西哥文化的鮮豔配色。圖／SHOPBOP提供
Truss也有手織大型提袋，有墨西哥文化的鮮豔配色。圖／SHOPBOP提供
分享
VereVerto的Ado腰包有多種背法亦可斜垮。圖／SHOPBOP提供
VereVerto的Ado腰包有多種背法亦可斜垮。圖／SHOPBOP提供
分享
全智賢代言的rouge&lounge在2019春夏推出編織包款。圖／取自roug...
全智賢代言的rouge&lounge在2019春夏推出編織包款。圖／取自rouge&lounge官網
分享
VereVerto Macta後背包，售價475美元、約合台幣14,750元。圖...
VereVerto Macta後背包，售價475美元、約合台幣14,750元。圖／SHOPBOP提供
分享

墨西哥義大利
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

人數爆2.8倍！日本黃金週10連休 赴日當心擠破頭

2019-03-02 19:03

黛玉葬了幾種花? 台灣首部紅樓夢植物日記書解密

2019-03-02 20:33

唇彩不夠顯白？韓國春夏大勢「鮮榨玫瑰」唇妝給你絕美氣色

2019-03-02 17:59

意外的復古Celine！70年代法國富家女

2019-03-02 17:22

甜辣夠味！6間正宗韓國炸雞 配《雞不可失》正美味

2019-03-02 16:18

超商三角飯糰「人氣熱賣TOP 3」！網推：就是要吃這一味

2019-03-02 15:52

收假前快買一波！松本清、屈臣氏、康是美「限時優惠」幫你省更多

2019-03-02 14:07

美食拼盤／火焰鴨燃燒 驚奇視覺饗宴

2019-03-02 13:39

美食拼盤／桐花菜遇上海鮮 蹦出新滋味

2019-03-02 13:37

日式老宅內的摩登甜點店 爆紅的「幾何蛋糕」好文青

2019-03-02 13:22

巴黎時裝周／LOEWE復古摩登

2019-03-02 13:18

首度曝光！「威尼斯號」揭密 第二人半價兒童免費

2019-03-02 12:57

百貨春上市 逛街又多了這些新櫃可吃可買

2019-03-02 12:46

楊丞琳長高了？去巴黎看秀前 先露驚人長腿

2019-03-02 12:44

影／郵輪化身海上威尼斯 基隆港5月首航日本8天7夜

2019-03-02 10:53

ISSEY MIYAKE經典積木包BAOBAO穿上身

2019-03-02 10:34

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24

龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅　業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25

巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14

貨也出去了 農委會主委陳吉仲：蘭花外銷又成長

2019-03-01 16:16

車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

3件舊衣打造新衣 誠品「舊衣改造工坊」只剩3天

2019-03-01 14:44

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

出國不踩雷！這個APP超好用 一站式全都包

2019-03-01 13:29

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

技術用來拍鋼鐵人 台灣人首獲奧斯卡科學技術成就獎

2019-03-01 10:55

內政部扮紅娘！聯誼活動牽線 促成4對佳偶

2019-03-01 09:54

網美必拍夢幻新景點！ 櫻花樹下與小熊維尼相會

2019-03-01 08:18

這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34

美翻一整桌！ 杏桃鬆餅屋、安普蕾修櫻花季甜點來了

2019-02-28 22:50

愛吃才夾不浪費 「超市火鍋」品項多價實惠

2019-02-28 22:13

林懷民與馬汀．薛雷夫分享 舞蹈與音樂最好若即若離

2019-02-28 21:52

國家擬人萌化還給客人點 婦團：酒店點小姐？

2019-02-28 19:33

228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21

星級飯店龍蝦吃到飽！專寵女性 獨享38折

2019-02-28 17:09

「餃子の王將」首次插旗台北 地點終於曝光了

2019-02-28 17:07
看更多

熱門文章

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

2019-03-02 15:33

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

2019-03-02 19:07

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

兩公尺大怪魚 首度現蹤加州海灘

2019-03-02 16:57

機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

人數爆2.8倍！日本黃金週10連休 赴日當心擠破頭

2019-03-02 19:03

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01

癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44

真的別凡事跑急診 這原因易讓老年人順位向後排

2019-03-02 18:37

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44

明天變天！鋒面通過全台有雨 北台濕涼

2019-03-02 18:58

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

擴散條件轉差 今空氣品質多為普通到橘色等級

2019-03-02 04:54

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

竹苗有渦流現象 清晨台灣西部空氣品質不太好

2019-03-02 08:09

國5停車場開張 北上雪隧南口已回堵7公里

2019-03-02 15:18

大樂透第108025期 頭獎摃龜

2019-03-01 22:41

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 10:28

國道下午恐塞 高公局建議北向上午出發

2019-03-02 07:41

超商三角飯糰「人氣熱賣TOP 3」！網推：就是要吃這一味

2019-03-02 15:52

全台晴朗 吳德榮：中南部空氣品質不佳

2019-03-02 07:32

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top