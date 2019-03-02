人數爆2.8倍！日本黃金週10連休 赴日當心擠破頭

2019-03-02 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



計畫4、5月出遊日本嗎？今年由於適逢日本新天皇於5月1日即位，因此將於4月27日起，迎來長達10天的黃金週假期。根據日媒報導，今年黃金週日本國內旅遊的預約數為去年同期的2.8倍，其中北海道的預約數就為去年的4.8倍。對於台灣旅客而言，此時段若造訪日本觀光景點，勢必將會面臨到一房難求、人山人海的情形。

「黃金週」是指日本在4月底至5月初期間，由多個節日所組成的連續假期。其中包括4月29日的昭和之日、5月3日的憲法紀念日、5月4日的綠之日，以及5月5日的兒童日。也由於現任天皇將於4月30日退位，新天皇將於5月1日即位，因此今年4月30日至5月2日均立法休假，造成黃金週長達10天。

在黃金週10日連假確定後，日本即刺激大量的出國熱潮。據《朝日新聞》於2月所統計的報導中指出，日本國內旅遊預約數為去年同期的2.8倍、國外旅遊為3倍；其中北海道為4.8倍，至於沖繩則為3.7倍。