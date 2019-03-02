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唇彩不夠顯白？韓國春夏大勢「鮮榨玫瑰」唇妝給你絕美氣色

2019-03-02 17:59聯合報 記者陳立儀╱即時報導

乾燥玫瑰色唇彩流行了這麼久，2019春夏該換一下了！乾燥玫瑰色雖然百搭，但乾燥系偏暗的特質，在使用上較有膚色限制，韓國今年春夏最新大勢唇色提出了「鮮榨玫瑰」的概念，讓玫瑰唇色更加鮮豔，也更能顯白。另外像是襯膚色的嬌嫩櫻花限定色系，也可當做春夏妝容的焦點。

「鮮榨玫瑰」唇妝是以搗碎、揉碎新鮮玫瑰花瓣所形成鮮嫩欲滴的花瓣汁液為發想，使唇色更鮮紅，讓臉部顯白明亮。innisfree新推出霧面質感的花漾綿蜜唇萃、亮面質感的超服貼水漾唇膏，就是以「鮮榨玫瑰」色系為主軸，共5色的花漾綿蜜唇萃薄擦可展現微霧暈染、厚塗更加顯色，其中「＃11裸色玫瑰楓葉」、「＃12裸色蜜桃楓葉」、「＃13晚霞的楓葉」都是春夏首選，讓唇色有如玫瑰花般嬌豔；超服貼水漾唇膏同樣推出5款柔美玫瑰色調，首推「＃14珊瑚楓葉裸色」、「＃15裸粉蜜桃杏色」、「＃18淡粉紅珊瑚色」。

上市3個月就狂賣1萬支的ETUDE HOUSE唇萃印記絲絨柔霧唇釉，獨特持色薄膜配方搭配立體曲線設計刷頭，可輕薄柔滑上色，全新推出3款櫻花限定色，除了瓶身妝點著櫻花圖樣，選色也是鮮亮的花朵色系，在粉嫩淡雅的春季妝容中可當做全臉的重點，其中「OR205正紅派對」是帶橘色光澤感的紅色、「PK005櫻花雨」是充滿朝氣的嬌嫩粉紅色。

L’Oreal Paris巴黎萊雅去年推出開架第一款3D唇釉感的絕對情迷鏡面唇膏，今年推出「禁果釉惑」全新7色，囊括爛番茄色、泰奶色、莓果色、裸粉色及2019 PANTONE代表色活珊瑚橘（Living Coral），精準調配完美比例，提亮膚色與氣色，鏡面釉光在雙唇折射閃耀，讓唇色更加輕盈飽滿，主打色「934窒愛越界」的楓糖紅棕色是升級版的爛番茄色，另外也推薦「933私奔天涯」的水光珊瑚橘色，顯白又帶有青春氣息。

innisfree新推出霧面質感的花漾綿蜜唇萃，以「鮮榨玫瑰」色系為主軸，售價3...
innisfree新推出霧面質感的花漾綿蜜唇萃，以「鮮榨玫瑰」色系為主軸，售價320元，共5色。圖／innisfree提供
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韓國今年春夏最新大勢唇色提出了「鮮榨玫瑰」的概念。圖／innisfree提供
韓國今年春夏最新大勢唇色提出了「鮮榨玫瑰」的概念。圖／innisfree提供
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L’Oreal Paris巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏「禁果釉惑」系列主打色＃934...
L’Oreal Paris巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏「禁果釉惑」系列主打色＃934 窒愛越界。圖／巴黎萊雅提供
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innisfree超服貼水漾唇膏，售價470元，共5色。圖／innisfree提...
innisfree超服貼水漾唇膏，售價470元，共5色。圖／innisfree提供
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innisfree超服貼水漾唇膏的「鮮榨玫瑰」色系甜美可人。圖／innisfre...
innisfree超服貼水漾唇膏的「鮮榨玫瑰」色系甜美可人。圖／innisfree提供
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「鮮榨玫瑰」唇妝是以搗碎、揉碎新鮮玫瑰花瓣所形成鮮嫩欲滴的花瓣汁液為發想，使唇色...
「鮮榨玫瑰」唇妝是以搗碎、揉碎新鮮玫瑰花瓣所形成鮮嫩欲滴的花瓣汁液為發想，使唇色更鮮紅、臉部更顯白。圖／innisfree提供
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「鮮榨玫瑰」唇妝是以搗碎、揉碎新鮮玫瑰花瓣所形成鮮嫩欲滴的花瓣汁液為發想，使唇色...
「鮮榨玫瑰」唇妝是以搗碎、揉碎新鮮玫瑰花瓣所形成鮮嫩欲滴的花瓣汁液為發想，使唇色更鮮紅、臉部更顯白。圖／innisfree提供
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ETUDE HOUSE唇萃印記絲絨柔霧唇釉（櫻花限定版），售價450元，共3色。...
ETUDE HOUSE唇萃印記絲絨柔霧唇釉（櫻花限定版），售價450元，共3色。圖／ETUDE HOUSE提供
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L’Oreal Paris巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏推出「禁果釉惑」全新7色，售價...
L’Oreal Paris巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏推出「禁果釉惑」全新7色，售價420元 。圖／巴黎萊雅提供
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