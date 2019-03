意外的復古Celine!70年代法國富家女

2019-03-02 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



3月1日晚間登場的Celine,是創意總監Hedi Slimane接手後的第三季創作。忠實的粉絲也許期待著見到更精彩的緊身裝、迪斯可風格迷你短裙,不過這一季迎接大家的卻是意外的70年代復古風。一開秀,黑暗中一方閃著霓虹燈管的玻璃屋隨著法國樂團Embrasse Moi的音樂緩緩降下,西裝外套搭配格紋過膝長裙、綁著logo絲巾帶著雷朋型飛行員墨鏡的模特兒登場,接著梳著中分長髮、寬大外套、緊身牛仔褲或褲裙、以及過膝長靴的模特兒逐一出現,每每彷彿70年代的法國女明星。