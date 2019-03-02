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甜辣夠味！6間正宗韓國炸雞 配《雞不可失》正美味

2019-03-02 16:18聯合報 記者陳睿中╱即時報導

在眾多韓國料理當中，「韓國炸雞」可謂是近年最受歡迎的國民美食。近期隨著電影《雞不可失》在台上映，更引發韓國炸雞的討論熱潮。而在台灣，也已經有多間來自韓國的連鎖炸雞品牌，讓民眾第一時間就能享受韓國炸雞的滋味。

當初《來自星星的你》上映時，就曾引發過一陣「雞啤旋風」（炸雞配啤酒），而在《雞不可失》情節中，敘述一群警探，藉由開設韓國炸雞店作為臥底身份時所發生的故事，其中不乏介紹韓國炸雞文化、調理過程的畫面，讓韓國炸雞成為電影中的重要元素。

其實不同於美式炸雞或是日式唐揚，韓國炸雞常會藉由二次油炸增加酥脆感，再加上會透過辣醬、芝麻、洋蔥、蔥、起司等不同佐料調味，創造出多元口味與溼潤口感，再配上酸甜的醃蘿蔔，更是對味！目前在台灣，包括Sweet Josun、百力佳納、Nene等韓國血統的韓式炸雞店，也都各有特色。

1.Nene Chicken

Nene Chicken是由藝人劉在錫連續代言10年的韓國連鎖炸雞品牌，在2018年10月登台，目前在台灣提供有原味炸雞、甜辣洋釀炸雞、初雪起士炸雞、醬燒洋釀炸雞、勁辣洋釀炸雞、奶油優格炸雞以及檸檬洋蔥炸雞等多種不同口味。現在Nene也已有信義誠品、三重三和、大安忠孝等多間分店。

2.百力佳納（Pelicana）

創立於1982年的百力佳納，乃是韓國最早開始製作「洋釀炸雞」的炸雞品牌，在2017年10月登台。店內供應有原味、洋釀、醬香、辣惡魔、蒜味、辣洋釀等口味的炸雞，以及辣炒年糕、炸醬拉麵等韓風餐食。其中最受歡迎的即是「原味＋洋釀」的半半組合。

3.起家雞

全球門市已經破千的起家雞，在2016年登台，目前北台灣已有9個據點。除了原味、洋釀等經典口味，還有青蔥、起司，甚至是加入墨西哥辣椒、黑胡椒等辛香料的「起啵雷」等口味。若是不喜歡全雞，也有全雞翅的組合餐可供選擇。

4.烤頂雞

不同於傳統的韓式炸雞，韓國連鎖品牌Over Maru烤頂雞，使用220度高溫烘烤雞肉，帶來宛若油炸的口感卻又減少負擔。店內提供有原味、醬油、甘醬、泰式酸辣、蒜味等不同口味，亦有提供冷麵、炸醬麵等韓食。

5.Sweet Josun

由韓國烤肉品牌Wha Ton San集團所創立的Sweet Josun，於2018年6月正式來台，標榜雞腿肉需醃製12小時入味，並有韓式辣醬、濟州島蒜味等醬汁可供選擇。除了炸雞產品外，店內也有炸年糕、韓式飯捲等餐點可供搭配。

6.bb.q CHICKEN

不同於其他間的獨立店面，韓國炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家超商合作，於特定門市設立「韓式炸雞店中店」，型態相當特別。bb.q CHICKEN本身即是分店超過3,000間的知名連鎖品牌，更因是韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》的取景地之一而巨幅升溫。在台灣，bb.q CHICKEN供應有黃金橄欖炸雞、秘製、辣味、蜂蜜蒜味等口味。

起家雞提供有哇樂炸雞等特殊口味。圖／取自起家雞 Cheogajip粉絲頁
起家雞提供有哇樂炸雞等特殊口味。圖／取自起家雞 Cheogajip粉絲頁
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由劉在錫代言的Nene Chicken，自2018年10月登台。記者陳睿中／攝影
由劉在錫代言的Nene Chicken，自2018年10月登台。記者陳睿中／攝影
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烤頂雞供應有多種口味的無骨烤雞。圖／取自烤頂鷄_ovenmaru粉絲頁
烤頂雞供應有多種口味的無骨烤雞。圖／取自烤頂鷄_ovenmaru粉絲頁
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除了炸雞之外，sweet josun也有韓式飯捲、炸年糕等韓食。圖／微風集團提供
除了炸雞之外，sweet josun也有韓式飯捲、炸年糕等韓食。圖／微風集團提供
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一次可以混搭兩種口味的「半半炸雞」，是百力佳納店內的人氣組合。圖／取自百力佳納韓...
一次可以混搭兩種口味的「半半炸雞」，是百力佳納店內的人氣組合。圖／取自百力佳納韓式炸雞 Pelicana Chicken Taiwan粉絲頁
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bb.q CHICKEN與全家超商合作的店中店，讓人在超商也可以買到韓國炸雞。記...
bb.q CHICKEN與全家超商合作的店中店，讓人在超商也可以買到韓國炸雞。記者黃筱晴／攝影
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