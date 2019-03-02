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超商三角飯糰「人氣熱賣TOP 3」！網推：就是要吃這一味

2019-03-02 15:52聯合報 記者陳立儀╱即時報導

三角飯糰不僅是便利商店的經典鮮食代表，也是許多學生、上班族填飽肚子的首選，尤其在春夏季節天氣變熱時，飯糰清涼爽口的口感更讓買氣直飆。各家超商在三角飯糰口味上不斷推陳出新，舉凡台式、西式、日式、韓式等各種餡料全都包，根據銷售數字統計，超人氣熱賣款前三名為肉鬆、鮪魚、嘉義雞肉飯，可見大眾心目中的最愛依舊是古早味與台灣味，另外像是蔥鹽烤肉、紐奧良雞腿等也有極高人氣。

7－ELEVEN於1994年推出全台首見18℃日式三角形飯糰，1997年註冊為「御飯糰」品牌，其中肉鬆飯糰、鮪魚飯糰因平價好吃，至今仍是經典不敗的暢銷口味。根據7－ELEVEN統計，每年有超過1.2億人次購買御飯糰，約可堆出1,243座聖母峰的高度。

全家便利商店三角飯糰的不敗銷售王也是肉鬆飯糰、鮪魚飯糰，推測熱銷主因除了大眾偏好傳統口味之外，在搭配指定飲品可享39元早餐促銷優惠帶動之下，也吸引許多消費者買單。

為了讓飯糰族吃得更飽，全家便利商店今年首創推出全新「大」飯糰，首波主打韓式辣雞起司、XO醬干貝拌飯等兩款口味，相較一般三角飯糰，整體份量約提升160%，其中韓式辣雞起司以韓式泡菜拌飯搭配韓式炒雞肉，並加入摩佐瑞拉起司絲，微波加熱後口感更佳；XO醬干貝拌飯以香港李錦記XO醬入料，並加入干貝、蝦米等食材增加鮮香風味，推出後即衝進三角飯糰銷售排行前五名，並帶動飯糰業績成長2成。此外，大飯糰在周末假日的購買時間較集中於上午10點至下午2點的早午餐時段。

萊爾富三角飯糰以肉鬆、鮪魚、嘉義火雞肉飯、紐奧良雞腿、鹽烤豬肉等口味最暢銷，熱賣時段以早上為主，總銷量占早餐主食25%，尤其在氣溫較高的春夏季買氣最佳。即日起至3月26日萊爾富推出多種早餐優惠組合，選購三角飯糰、麵包等指定早餐主食，搭配指定飲品即可享39元、49元或59元優惠組合，最高優惠6.5折起。

即將邁入三角飯糰的銷售旺季，萊爾富將於3月底全新推出台味十足的香辣蝦仁三角飯糰，以及日式明太子鱈魚三角飯糰，提供更多元的選擇。

根據OK mart統計，銷售最佳的鮪魚三角飯糰單月至少熱賣3萬個，其次為嘉義雞肉三角飯糰、肉鬆三角飯糰，分別單月都能賣出2萬個以上。OK mart近期推出海南雞三角飯糰、義式番茄肉醬三角飯糰，蔥香醬濃的海南雞飯糰使用塊狀雞丁增加口感，義式番茄肉醬與三角飯糰包裹著豐厚香濃的義式肉醬，期望藉由新口味拉高買氣，提升三角飯糰近1成的銷售業績。

全家便利商店大飯糰－韓式起司辣雞，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店大飯糰－韓式起司辣雞，售價42元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店鮪魚飯糰採用具纖維感的高等級鮪魚，並加入洋蔥增加鮮甜。圖／全家便利商...
全家便利商店鮪魚飯糰採用具纖維感的高等級鮪魚，並加入洋蔥增加鮮甜。圖／全家便利商店提供
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萊爾富熱銷TOP 3：嘉義雞肉飯三角飯糰，售價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富熱銷TOP 3：嘉義雞肉飯三角飯糰，售價29元。圖／萊爾富提供
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萊爾富熱銷TOP 3：肉鬆三角飯糰，售價25元。圖／萊爾富提供
萊爾富熱銷TOP 3：肉鬆三角飯糰，售價25元。圖／萊爾富提供
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萊爾富熱銷TOP 3：鮪魚三角飯糰，售價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富熱銷TOP 3：鮪魚三角飯糰，售價29元。圖／萊爾富提供
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全家便利商店大飯糰－XO醬干貝炒飯，，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店大飯糰－XO醬干貝炒飯，，售價42元。圖／全家便利商店提供
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OK mart三角飯糰熱銷排行榜TOP3依序為鮪魚三角飯糰（28元）、嘉義雞肉三...
OK mart三角飯糰熱銷排行榜TOP3依序為鮪魚三角飯糰（28元）、嘉義雞肉三角飯糰（28元）、肉鬆三角飯糰（25元）。圖／OK mart提供
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古早味的肉鬆御飯糰是7－ELEVEN經典不敗的口味。圖／7－ELEVEN提供
古早味的肉鬆御飯糰是7－ELEVEN經典不敗的口味。圖／7－ELEVEN提供
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全家便利商店肉鬆飯糰將肉鬆經過人工拌炒釋放香氣，呈現蓬鬆酥脆口感。圖／全家便利商...
全家便利商店肉鬆飯糰將肉鬆經過人工拌炒釋放香氣，呈現蓬鬆酥脆口感。圖／全家便利商店提供
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便利商店雞肉飯
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