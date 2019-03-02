收假前快買一波！松本清、屈臣氏、康是美「限時優惠」幫你省更多

2019-03-02 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



萬物欣欣向榮的春季，肌膚狀況可不能懶洋洋，藥妝店最新一波優惠活動紛紛主打「春日女神」美麗重點，其中又以水潤白美肌和應景櫻花系新品最值得入手。

來自日本的松本清，為了與台灣消費者共同迎接櫻花季，特別引進一系列櫻花限量商品，包括買氣極旺的KOSE CLEARTURN光映透保濕彈潤面膜推出櫻花限定版，UTENA佑天蘭黃金果凍面膜也推出櫻花限定口味，另外還有櫻花入浴劑、Je l’aime amino櫻花傳奇洗髮潤絲組、Propolinse櫻花漱口水、SHISEIDO水潤櫻花護唇膏、kracie櫻花風味軟糖等。

慶祝台灣松本清LINE官方帳號會員破萬，即日起至3月10日於門市單筆消費滿千即送百元商品抵用券（醫藥品除外）。

屈臣氏舉辦「Spring Shopping彩購節」，即日起至3月27日祭出600件商品任挑任選第2件5折、全店折扣後消費滿888元送100元商品提貨券、醫美保養類折扣後消費滿3,000元送500元商品提貨券，臉部護膚、身體保養折扣後消費滿888元送150元商品提貨券、開架彩妝85折。

屈臣氏獨家分享春日女神美麗特訓重點，首重明澈清亮的眼神，推薦SKIN Advanced白金水耀晶潤眼部精華，加強眼周保養，獨家新品MAYBELLINE媚比琳鮮榨果汁BAR眼彩盤精選春季大勢潮流色，讓眼妝更Juicy；換季時節肌膚容易敏感乾燥，屈臣氏美容顧問及專業藥師建議應做好溫和保濕、同時搭配維他命C等保健食品，從裡到外養出潤白美肌；也可透過化妝修容打造精緻小顏，推薦MISSHA絲絨柔焦校色修容棒全系列。

康是美即日起至3月12日推出「白皙美人賞」，呼應近來素顏妝與精緻底妝風潮，囊括DR.WU新品潤透光美白系列、霓淨思新品極透光亮白淡斑精華、DrJart新品V7維他命超肌光擊黑系列、雅漾新品珍珠光抹美白系列、MKUP新品美咖奇蹟美白身體霜、1028一秒瞬白素顏霜等，從臉部到全身都有不同的對應美白對策。活動期間全店購物滿千元送百元提貨券（不含彩妝與醫美品類），醫美6大品牌推出限量滿額贈禮，彩妝全面85折。