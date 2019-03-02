專家提醒四季擦面霜好重要 這款面霜炎夏出油肌很可以

2019-03-02 13:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



天氣逐漸暖活，愈來愈有春天的感覺了。但，美容專家Kevin凱文老師提醒，「擦面霜」對台灣女性朋友來說非常重要，台灣一年有長達7~8個月都是開著空調，而空調就像是除濕機一般，會大量吸走臉上肌膚的水分，建議最好能夠天天早晚都擦面霜，因為面霜具有封存保養品的效果，可避免臉部水分蒸發。

但，擦上面霜，頭髮全都黏在臉上，這樣的黏膩感，讓許多台灣女性對面霜退避三舍。

Kevin凱文老師說，面霜主要作用為鎖住肌膚水份及油份，能調節肌膚紋理，包覆肌膚表皮，將前幾道保養程序的養分確實鎖在角質層內，讓保養品長時間發揮功效。但是，台灣氣候潮濕悶熱，油性或混合性肌膚的女性大多會放棄使用面霜，以免皮膚負擔過重，不過也由於缺乏面霜的鎖水效果，長期下來會導致水分不斷流失，肌膚更顯黯淡無光。

OLAY在今年春天，推出全新「空氣霜」，便是一款訴求擁有乳霜的高效保養跟空氣般清爽感的新型態面霜，並一口氣推出緊緻空氣霜、亮白空氣霜，以及修護空氣霜三款全新面霜。

OLAY空氣霜，主要是透過重新打造的3D結構將面霜中的精華成分，轉化成更小的分子，質地更容易吸收，使得精華成份迅速融化進入肌膚，同時也讓面霜擺脫過往厚重的質地。