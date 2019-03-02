巴黎時裝周／LOEWE復古摩登
一早的Loewe開啟了巴黎時裝周3月1日的行程；摩登實穿、具藝術性的設計，純熟的材質運用與悠長的線條，沒有任何花巧手法，聚焦工藝與服裝輪廓，對比色調參差優雅。製作頂級皮革包款起身的Loewe，模特兒手上提著形狀方正又典雅的全新鱷魚皮及小牛皮Lantern包款，是Jonathan Anderson重新演繹他10年前在倫敦發現的羅威50年代Straeter Lite-on骨董手提包，純手工的精緻細節，散發他所謂的「低科技魅力」（low-tech charm）。
不論是否刻意，Loewe創意總監Jonathan Anderson本季的設計確實成功搶下Céline的Phoebe Philo離開後在市場上空出來的「職業女性摩登時尚」大餅。秀場黑底白牆極簡風格讓焦點回歸服裝本身，牆面上裝飾的微型骨董人像畫旨在「從人性角度展示形式與功能的關係，反思現今數位年代 以傳統方式傳情達意」，而這些十六及十七世紀後王政復辟時期的畫作來自英國、比利時法蘭德斯地區、法國、意大利及西班牙，人物身上的服裝元素也確實在模特兒身上的全新一季Loewe服裝上得到摩登的詮釋：清教徒的領子、仕女的喇叭袖、吟遊詩人的襯衫。Jonathan Anderson以純粹服裝的手法巧妙重塑了當代女性的時尚衣櫥，舒適又時髦。
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