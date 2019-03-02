巴黎時裝周／LOEWE復古摩登

2019-03-02 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



一早的Loewe開啟了巴黎時裝周3月1日的行程；摩登實穿、具藝術性的設計，純熟的材質運用與悠長的線條，沒有任何花巧手法，聚焦工藝與服裝輪廓，對比色調參差優雅。製作頂級皮革包款起身的Loewe，模特兒手上提著形狀方正又典雅的全新鱷魚皮及小牛皮Lantern包款，是Jonathan Anderson重新演繹他10年前在倫敦發現的羅威50年代Straeter Lite-on骨董手提包，純手工的精緻細節，散發他所謂的「低科技魅力」（low-tech charm）。