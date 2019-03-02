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「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

首度曝光！「威尼斯號」揭密 第二人半價兒童免費

2019-03-02 12:57聯合報 記者羅建怡╱即時報導

據台灣港務公司統計指出，2017年起連續2年台灣遊輪出境旅客均突破140萬人次，郵輪旅遊早已是市場新顯學；而今年全球將有24艘全新郵輪加入市場，是郵輪史上最多新船建成投入營運的一年，也足見全球郵輪旅遊市場潛力無限。甫在義大利下水、專為亞洲量身打造的全新郵輪「威尼斯號Venezia」母親節檔期即將來台，業者推出「獨包行程」，船內設施也首度曝光。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，國際郵輪協會的「2019郵輪產業新聞報告」提及，「新船」、「新品牌」將是未來郵輪旅遊的流行趨勢，威尼斯號Venezia不僅是歌詩達郵輪艦隊中唯一Vista等級的郵輪，更是歷年訪台載客量最大、最新的一艘郵輪，此外，為能充分展現經典義式風情，威尼斯號Venezia還精心復刻威尼斯知名景點如聖馬克大教堂、貢多拉大運河、嘆息橋，以及羅密歐與茱麗葉的演出場地鳳凰劇院，原汁原味搬上郵輪，在船上就能身歷其境感受浪漫水都威尼斯之美！

歌詩達威尼斯號Venezia，不僅是首艘專為華人市場量身打造的全新郵輪，也是全球第一艘以單一城市命名，同時是目前以基隆為母港的訪台郵輪中，造價金額最高的一艘郵輪。其飲食、娛樂風格也皆為亞洲旅客量身打造，船上有義式、美式、中式、日式及火鍋等多元異國風情的13間主餐廳；其中，義式餐廳「卡薩諾瓦餐廳」，邀請米其林主廚Mr. Umberto Bombana設計菜單，其8½ Otto e Mezzo BOMBANA餐廳更是連續6年取得米其林三星殊榮，是各地饕客的朝聖指標。

威尼斯號Venezia為親子遊市場，規劃有近4成家庭式艙房，並在甲板頂層規劃3條海上高空滑水道及戶外思高兒童俱樂部，另攜手義大利尤文圖斯足球隊，推出亞洲獨家海上足球俱樂部，以及威尼斯傳統面具狂歡節等精彩活動。

2019年雄獅旅遊在母親節檔期推出威尼斯號Venezia 8天7夜行程，前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知4港口，其中大阪停靠港口位於市區，特別設計大阪停靠時間超過12小時，讓旅客可以自在探索大阪城，也可安排大阪+神戶雙城一日遊。即日起，限時推出「內艙第二人半價、兒童免費」優惠，指定內艙第二人半價，每人最低40,425元起、4人內艙每人最低36,900元起；親子出遊省更大，12歲以下兒童免費，如兩大兩小同住4人內艙，最低每人只要20,850元起。

歌詩達威尼斯號Venezia將多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。圖／雄獅旅遊提...
歌詩達威尼斯號Venezia將多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。圖／雄獅旅遊提供
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雄獅旅遊在母親節檔期推出歌詩達威尼斯號Venezia的8天7夜行程，將前往鹿兒島...
雄獅旅遊在母親節檔期推出歌詩達威尼斯號Venezia的8天7夜行程，將前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知4港口。圖／雄獅旅遊提供
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歌詩達郵輪威尼斯號麗都陽光游泳池。圖／雄獅旅遊提供
歌詩達郵輪威尼斯號麗都陽光游泳池。圖／雄獅旅遊提供
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歌詩達威尼斯號Venezia的拉古那水上樂園適合親子同樂。圖／雄獅旅遊提供
歌詩達威尼斯號Venezia的拉古那水上樂園適合親子同樂。圖／雄獅旅遊提供
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歌詩達威尼斯號Venezia精心復刻義大利知名景點聖馬克大教堂 。圖／雄獅旅遊提...
歌詩達威尼斯號Venezia精心復刻義大利知名景點聖馬克大教堂 。圖／雄獅旅遊提供
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郵輪尼斯大阪
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