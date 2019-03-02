百貨春上市 逛街又多了這些新櫃可吃可買

2019-03-02 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨就是民生消費趨勢的縮影，每年3月適逢百貨春季改裝的月份，此時百貨陸續引進新櫃，除了帶給消費者新意，從中也可一窺市場流行趨勢。

SOGO台北店春季引進9個全新品牌，忠孝館就囊括8櫃，包括全台首櫃3樓的LAUREN RALPH LAUREN，源於法國、在南韓爆紅的潮鞋EXCELSIOR餅乾鞋，3月中旬於6樓登場；深受年輕族群歡迎的飾品品牌「VACANZA ACCESSORY」，價格親民、款式多，將進駐人潮一大入口的B1連通口。

SOGO復興館新櫃則有來自日本的天然植萃沙龍美髮品牌LA CASTA。忠孝館B2的日本和菓子名店「源吉兆庵」推出改裝新櫃，SOGO獨家商品為ショコラ餅抹茶。SOGO即日起至3月17日刷指定銀行卡滿6,000元起，就送SOGO禮券100元。

微風南京引進美式甜點名店「Heritage Bakery & Cafe」，其中美式經典肉桂捲為推薦必吃甜點，即日起至5月31日於微風南京1F推出期間限定快閃櫃，並同步推出白色情人節限定商品「惡魔海鹽蛋糕—玫瑰花版」。

微風廣場新櫃，包含台灣旅英設計師詹APUJAN於微風廣場2樓進行為期兩個月快閃店、TOMMY HILFIGER Tommy X Zendaya聯名系列、GEORG JENSEN等。微風集團六館聯手13家銀行，3月7日起至4月3日單卡累計消費金額達指定門檻，可享最高優惠7%回饋金。

新光三越觀察國際時尚趨勢，提出2019年春季的穿搭重點為「打結＆繫帶」，以多種穿搭與纏繞方法增添不同穿搭風格之外，也可透過拼接的多層次穿出時尚感。關於春季流行元素，新光三越歸納出動物圖紋、綁結繫帶風、童心趣味小包、老爹鞋、霹靂腰包、Oversize丹寧等六大元素。

連續三年奪下東京米其林拉麵推薦的「Due Italian」，去年帶著義式拉麵來台之後，名廚石塚和生再為台灣民眾帶來全新菜單，推出最新拉麵品牌「Bellissimo」主打健康美味，即日起至5月12日在統一時代百貨B2推出快閃店。