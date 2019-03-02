親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

塑平民形象 高嘉瑜爆柯P曾要空姐「Leave me alone」

百貨春上市 逛街又多了這些新櫃可吃可買

2019-03-02 12:46聯合報 記者江佩君╱即時報導

百貨就是民生消費趨勢的縮影，每年3月適逢百貨春季改裝的月份，此時百貨陸續引進新櫃，除了帶給消費者新意，從中也可一窺市場流行趨勢。

SOGO台北店春季引進9個全新品牌，忠孝館就囊括8櫃，包括全台首櫃3樓的LAUREN RALPH LAUREN，源於法國、在南韓爆紅的潮鞋EXCELSIOR餅乾鞋，3月中旬於6樓登場；深受年輕族群歡迎的飾品品牌「VACANZA ACCESSORY」，價格親民、款式多，將進駐人潮一大入口的B1連通口。

SOGO復興館新櫃則有來自日本的天然植萃沙龍美髮品牌LA CASTA。忠孝館B2的日本和菓子名店「源吉兆庵」推出改裝新櫃，SOGO獨家商品為ショコラ餅抹茶。SOGO即日起至3月17日刷指定銀行卡滿6,000元起，就送SOGO禮券100元。

微風南京引進美式甜點名店「Heritage Bakery & Cafe」，其中美式經典肉桂捲為推薦必吃甜點，即日起至5月31日於微風南京1F推出期間限定快閃櫃，並同步推出白色情人節限定商品「惡魔海鹽蛋糕—玫瑰花版」。

微風廣場新櫃，包含台灣旅英設計師詹APUJAN於微風廣場2樓進行為期兩個月快閃店、TOMMY HILFIGER Tommy X Zendaya聯名系列、GEORG JENSEN等。微風集團六館聯手13家銀行，3月7日起至4月3日單卡累計消費金額達指定門檻，可享最高優惠7%回饋金。

新光三越觀察國際時尚趨勢，提出2019年春季的穿搭重點為「打結＆繫帶」，以多種穿搭與纏繞方法增添不同穿搭風格之外，也可透過拼接的多層次穿出時尚感。關於春季流行元素，新光三越歸納出動物圖紋、綁結繫帶風、童心趣味小包、老爹鞋、霹靂腰包、Oversize丹寧等六大元素。

連續三年奪下東京米其林拉麵推薦的「Due Italian」，去年帶著義式拉麵來台之後，名廚石塚和生再為台灣民眾帶來全新菜單，推出最新拉麵品牌「Bellissimo」主打健康美味，即日起至5月12日在統一時代百貨B2推出快閃店。

新光三越春上市提出2019年春季的穿搭重點為「打結＆繫帶」，也可透過拼接的多層次...
新光三越春上市提出2019年春季的穿搭重點為「打結＆繫帶」，也可透過拼接的多層次穿出時尚感。圖／新光三越提供
分享
Save My Bag藍色手提包（含絲巾） 5,180元。圖／新光三越提供
Save My Bag藍色手提包（含絲巾） 5,180元。圖／新光三越提供
分享
Bellissimo快閃店，蕃茄雞排起司拉麵320元。圖／統一時代提供
Bellissimo快閃店，蕃茄雞排起司拉麵320元。圖／統一時代提供
分享
FILA限量復古老爹鞋2,480元。圖／新光三越提供
FILA限量復古老爹鞋2,480元。圖／新光三越提供
分享
SOGO復興館Bo Derek 撞色復古老爹鞋原價5,280元，特價3,680元...
SOGO復興館Bo Derek 撞色復古老爹鞋原價5,280元，特價3,680元，限量30雙。圖／SOGO提供
分享
微風南京新櫃，Heritage Bakery & Cafe肉桂捲100元。圖／微...
微風南京新櫃，Heritage Bakery & Cafe肉桂捲100元。圖／微風提供
分享
微風南京獨家限定，Heritage Bakery & Cafe惡魔海鹽蛋糕4吋5...
微風南京獨家限定，Heritage Bakery & Cafe惡魔海鹽蛋糕4吋580元。圖／微風提供
分享
SOGO忠孝館MICHAEL KORS黑白肩背包16,700元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館MICHAEL KORS黑白肩背包16,700元。圖／SOGO提供
分享

微風SOGO快閃
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

首度曝光！「威尼斯號」揭密 第二人半價兒童免費

2019-03-02 12:57

楊丞琳長高了？去巴黎看秀前 先露驚人長腿

2019-03-02 12:44

影／郵輪化身海上威尼斯 基隆港5月首航日本8天7夜

2019-03-02 10:53

ISSEY MIYAKE經典積木包BAOBAO穿上身

2019-03-02 10:34

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24

龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅　業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25

巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14

貨也出去了 農委會主委陳吉仲：蘭花外銷又成長

2019-03-01 16:16

車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

3件舊衣打造新衣 誠品「舊衣改造工坊」只剩3天

2019-03-01 14:44

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

出國不踩雷！這個APP超好用 一站式全都包

2019-03-01 13:29

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

技術用來拍鋼鐵人 台灣人首獲奧斯卡科學技術成就獎

2019-03-01 10:55

內政部扮紅娘！聯誼活動牽線 促成4對佳偶

2019-03-01 09:54

網美必拍夢幻新景點！ 櫻花樹下與小熊維尼相會

2019-03-01 08:18

這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34

美翻一整桌！ 杏桃鬆餅屋、安普蕾修櫻花季甜點來了

2019-02-28 22:50

愛吃才夾不浪費 「超市火鍋」品項多價實惠

2019-02-28 22:13

林懷民與馬汀．薛雷夫分享 舞蹈與音樂最好若即若離

2019-02-28 21:52

國家擬人萌化還給客人點 婦團：酒店點小姐？

2019-02-28 19:33

228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21

星級飯店龍蝦吃到飽！專寵女性 獨享38折

2019-02-28 17:09

「餃子の王將」首次插旗台北 地點終於曝光了

2019-02-28 17:07

老靈魂最愛 誠品黑膠市集帶你聽見昭和到平成的J-POP

2019-02-28 14:35

當坦然面對自我 就沒那麼容易受傷了…《鐘樓怪人》教我們的5件事

2019-02-28 13:19

珠寶簡約玩個性 價格甜蜜蜜

2019-02-28 13:08

Tiffany訂情戒 搭線戒也好看

2019-02-28 13:03

年後高纖、低熱量需求夯 超商推輕料理

2019-02-28 13:02

與脂肪正面對決！ 健身器材湧買氣

2019-02-28 13:01

名表限量「豬打星」 數字幫你添好運

2019-02-28 13:01

男人跟李棟旭學化妝才更帥 香奈兒首推男士BOY彩妝

2019-02-28 12:01

顏真卿祭姪文稿回家了 故宮將在台展出

2019-02-28 11:27

銀髮族挑戰自由行第一步 下載App訂房

2019-02-28 11:23

銀髮族省錢自由行 達人教你香客大樓、火車是首選

2019-02-28 11:20

影╱特大咖啡不到7分滿 消費者實測發現超商感謝

2019-02-28 11:16
看更多

熱門文章

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅　業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

2019-03-01 13:11

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00

大選效應！經濟部表態：4月電價凍漲

2019-03-01 15:52

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

3月桶裝瓦斯天然氣雙漲！天然氣每度漲0.36元

2019-03-01 17:12

機車竟然被猥褻？精神科名醫也說第一次聽到

2019-03-01 21:55

連假第二天出遊潮…各大風景區車流塞爆

2019-03-01 16:02

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

您知道嗎？不只有生理時鐘 還有情緒時鐘

2019-03-01 16:45

注意！不只是久坐而已 肝不好也容易長痔瘡

2019-03-01 17:35

COACH小飛象單品售價懶人包 看了再衝

2019-03-02 00:19

民眾荷包要縮水了 明起桶裝瓦斯每桶大漲42元

2019-03-01 17:28

癌症治療並不難？專家分析三個最新抗癌思維

2019-03-01 20:41

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

國道明天下午最塞！9大地雷路段行車時間3到7倍

2019-03-01 19:21

用力曬太陽！明天放晴回暖 後天鋒面通過北台再濕涼

2019-03-01 20:14

出生大耳、老臉的罕病 被馬偕醫師找出台灣人關鍵基因

2019-03-01 16:32

連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44

巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08

桶裝瓦斯、天然氣 今起雙漲

2019-03-02 00:44

攝護腺肥大門診可動手術 攝護腺動脈栓塞術恢復快

2019-03-01 13:25

高屏溪水鳥大量死亡 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 15:27

3件舊衣打造新衣 誠品「舊衣改造工坊」只剩3天

2019-03-01 14:44

大樂透第108025期 頭獎摃龜

2019-03-01 22:41

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24

林佳龍到桃機視察連假疏運 估最高旅客量在後天

2019-03-01 15:15

貨也出去了 農委會主委陳吉仲：蘭花外銷又成長

2019-03-01 16:16

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top