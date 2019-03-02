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雅詩蘭黛首推精品級唇膏 韓妞狂搶上市一個月就斷貨

2019-03-02 11:27經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

受到Pantone 2019年度代表色「活珊瑚橘」流行風潮影響，雅詩蘭黛近日新上市的精品級全新「奢華慾望訂製唇膏」，就屬#304超級女王該款橘帶紅如夕陽般的暖橘罌粟色最具人氣，深受不少藝人喜愛，亦是此次的主打色，才上市一個月，便已在韓國銷售一空，全球市場也多在緊急補貨中，其薄擦淡淡暖橘紅色立即擁有自然紅潤好氣色，厚塗則是瞬間氣場爆棚搖身氣勢女王。此外，還有另一款#305酒釀紅梨，冷豔顯白的紅梨色深受韓國女性喜愛，是韓國默默熱賣的黑馬色。

雅詩蘭黛「奢華慾望訂製唇膏」目前已在中國、韓國、美國，以及台灣上市，除了#304和#305二色大熱賣外，預估#204皇室玫瑰那溫柔知性可凸顯氣質的木玫瑰色，以及顯白襯膚色的#201溫柔玫粉，其百搭的裸粉色不管單擦或是疊擦，都相當適合，將是台灣的熱賣色。

「奢華慾望訂製唇膏」為目前雅詩蘭黛最高價位的唇膏系列，主打飽和顯色的妝感，訴求有著一般市售唇膏二倍的飽和顯色，全系列共有29色，以及柔盈水感與晶亮光感二種不同質地，搭配金色鏡面切割的奢華外觀，結合品牌經典暖紅刻印磁蓋設計，既是奢華唇膏，也是時尚單品配件。

奢華慾望訂製唇膏，定價1500元。 雅詩蘭黛/提供
奢華慾望訂製唇膏，定價1500元。 雅詩蘭黛/提供
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韓國女王珊瑚
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