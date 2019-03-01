Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤

2019-03-01 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



圖為Forever21 2015年進駐時情形。聯合報系資料照片 分享 facebook 美國快時尚品牌Forever 21繼去年收掉在台首間門市後，今（1）日傳出將在今年3月底結束台灣最後一家門市，也就是Forever 21位於忠孝東路上的第二家門市，等於撤出台灣市場。當年快時尚最夯時，東區聚集六大國際快時尚品牌，隨著去年韓國衣戀集團旗下的SPAO、MIXXO東區店面結束營業，今年Forever 21也撤台，東區如今只剩下西班牙ZARA、以及日本UNIQLO、GU。

Forever 21在台位於信義區Att 4 fun的首間店舖，去年在中秋節過後收攤，今傳出Forever 21發給員工公告表示，因台灣近年業績不理想，連年虧損，因此也決定撤出台灣；由於Forever 21在台並無聯繫窗口，因此無法取得官方回應。

Forever 21創辦人張道元為美籍韓國裔，他在Forever 21剛進台灣時曾接受訪問，認為台灣市場有潛力，正是進駐的時候，如今在台首家店面熄燈，第二家店也要收攤，甚至決定撤出台灣，市場認為，近年來快時尚面臨轉型，主要因租金昂貴，以及銳減的人潮，都是快時尚品牌面臨的問題。

東區國際快時尚全盛時期，聚集了六大國際快時尚品牌，包括韓國衣戀集團旗下雙品牌「SPAO」及「MIXXO」，2015年開幕時還曾請當年韓國夯團Super Junior站台加持，讓粉絲擠爆東區，但因高租金，加上快時尚市場競爭頗為激烈、以及韓系衣服知名度不如歐美日快時尚品牌等原因，去年東區店鋪收攤。

Forever 21忠孝店也在2015年於東區開幕，也是Forever 21全台第二家專賣店，之後Forever 21再無展店消息，如今首家店關閉，第二家店也要收攤，東區國際快時尚只剩下西班牙ZARA、以及日本UNIQLO、GU等三大品牌撐住場面，今昔相比，也讓外界看到國際快時尚經營近年來的處境。