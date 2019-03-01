莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星
CELINE的C Bag問世以來，深獲女星追捧，其中艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）應該私心極愛，迄今已秀出3款不同穿搭照，此外，《水行俠》安柏赫德（Amber Heard）、歐陽娜娜、鍾楚曦等中外女星不分年齡都拜倒在C Bag的魅力之下，近期更有韓團BLACKPINK成員Lisa和莉莉柯林斯（Lily Collins）的穿搭照釋出，印證C Bag的高人氣。
CELINE C Bag靈感來自七○年代CELINE包款，結合八○年代絎縫特色，由1.5公分小方格組成的包款表面，被暱稱為「鬆餅包」，對稱美感、信封造型上蓋和C字浮雕按釦為其特色，牛皮與鱷魚、蜥蜴等珍稀皮革則為包款帶來多變風格。
艾瑪羅伯茲以簡單的紅黑兩色，展現優閒奢華兼具的穿搭；莉莉柯林斯和BLACKPINK的Lisa，都有女孩特有的率真氣息，以俐落穿搭輕鬆散發青春魅力；因電影《波希米亞狂想曲》而備受矚目的露西波頓，則是率性天真，增加C Bag好感度；法國演員黛安露賽爾以男孩風的西服配襯CBag，搶眼又有態度。此外，超模們也熱中Hedi Slimane設計的C Bag，Sam Rollinson和Alessandra Ambrosio都在出席活動或日常私服選用黑色的C Bag，展現手袋的時髦風采。
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