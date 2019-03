莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



CELINE的C Bag問世以來,深獲女星追捧,其中艾瑪羅伯茲(Emma Roberts)應該私心極愛,迄今已秀出3款不同穿搭照,此外,《水行俠》安柏赫德(Amber Heard)、歐陽娜娜、鍾楚曦等中外女星不分年齡都拜倒在C Bag的魅力之下,近期更有韓團BLACKPINK成員Lisa和莉莉柯林斯(Lily Collins)的穿搭照釋出,印證C Bag的高人氣。

CELINE C Bag靈感來自七○年代CELINE包款,結合八○年代絎縫特色,由1.5公分小方格組成的包款表面,被暱稱為「鬆餅包」,對稱美感、信封造型上蓋和C字浮雕按釦為其特色,牛皮與鱷魚、蜥蜴等珍稀皮革則為包款帶來多變風格。