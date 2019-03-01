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莉莉柯林斯、露西波頓都愛 C Bag收服眾女星

2019-03-01 19:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

CELINE的C Bag問世以來，深獲女星追捧，其中艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）應該私心極愛，迄今已秀出3款不同穿搭照，此外，《水行俠》安柏赫德（Amber Heard）、歐陽娜娜、鍾楚曦等中外女星不分年齡都拜倒在C Bag的魅力之下，近期更有韓團BLACKPINK成員Lisa和莉莉柯林斯（Lily Collins）的穿搭照釋出，印證C Bag的高人氣。

CELINE C Bag靈感來自七○年代CELINE包款，結合八○年代絎縫特色，由1.5公分小方格組成的包款表面，被暱稱為「鬆餅包」，對稱美感、信封造型上蓋和C字浮雕按釦為其特色，牛皮與鱷魚、蜥蜴等珍稀皮革則為包款帶來多變風格。

艾瑪羅伯茲以簡單的紅黑兩色，展現優閒奢華兼具的穿搭；莉莉柯林斯和BLACKPINK的Lisa，都有女孩特有的率真氣息，以俐落穿搭輕鬆散發青春魅力；因電影《波希米亞狂想曲》而備受矚目的露西波頓，則是率性天真，增加C Bag好感度；法國演員黛安露賽爾以男孩風的西服配襯CBag，搶眼又有態度。此外，超模們也熱中Hedi Slimane設計的C Bag，Sam Rollinson和Alessandra Ambrosio都在出席活動或日常私服選用黑色的C Bag，展現手袋的時髦風采。

《波希米亞狂想曲》露西波頓以C Bag和雷米馬利克並肩出席相關活動。圖／CELI...
《波希米亞狂想曲》露西波頓以C Bag和雷米馬利克並肩出席相關活動。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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巴西超模Alessandra Ambrosio的優閒穿搭總不失奢華。圖／CELI...
巴西超模Alessandra Ambrosio的優閒穿搭總不失奢華。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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C Bag黝黑色光滑小牛皮小型流蘇鍊帶包，售價87,000元。圖／CELINE ...
C Bag黝黑色光滑小牛皮小型流蘇鍊帶包，售價87,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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莉莉柯林斯以牛仔短裙演繹C Bag也可穿出青春氣息。圖／CELINE BY HE...
莉莉柯林斯以牛仔短裙演繹C Bag也可穿出青春氣息。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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艾瑪羅伯茲以簡單的黑、紅色系搭出C Bag的優閒風格。圖／CELINE BY H...
艾瑪羅伯茲以簡單的黑、紅色系搭出C Bag的優閒風格。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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英國超模Sam Rollinson展現C Bag性感的一面。圖／CELINE B...
英國超模Sam Rollinson展現C Bag性感的一面。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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C Bag淡酒紅光滑小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／CELINE BY...
C Bag淡酒紅光滑小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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C Bag紅黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／取自celi...
C Bag紅黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／取自celine.com
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韓團BLACKPINK成員Lisa也是首波擁有C Bag的明星之一。圖／CELI...
韓團BLACKPINK成員Lisa也是首波擁有C Bag的明星之一。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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法國演員黛安露賽爾以男孩風的穿搭演繹C Bag超亮眼。圖／CELINE BY H...
法國演員黛安露賽爾以男孩風的穿搭演繹C Bag超亮眼。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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C Bag裸膚色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／CELINE ...
C Bag裸膚色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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C Bag深灰色光滑小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／CELINE BY...
C Bag深灰色光滑小牛皮中型鍊帶包，售價99,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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露西波頓以C Bag展現流露真性情的坦然率真。圖／CELINE BY HEDI ...
露西波頓以C Bag展現流露真性情的坦然率真。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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