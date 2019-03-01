龍蝦半價！「超市火鍋」爆紅 業者曝：月營收400萬

2019-03-01 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台灣民眾嗜吃鍋物，小火鍋、單點鍋品、吃到飽的型態都各有客層，近期全台還掀起一陣「超市火鍋」熱潮，為嗜食鍋物的民眾帶來全新的用餐型態。包括肉多多、海霸王等餐飲集團，近期也都挾持著本身食材供應鍊的優勢，紛紛投身火鍋超市，讓消費者擁有更多選擇，價格也較單點式火鍋店更划算。

「超市火鍋」同時結合生鮮超市與火鍋店的特色，讓顧客可以在開放式的陳列區，自行挑選喜愛的食材，結帳後即可回到座位烹煮，不僅方便，也能滿足個人的食用習慣。以首創出超市火鍋、帶動全台熱潮的祥富水產沙茶火鍋超市為例，目前在台已有十餘間分店，陳列有百餘項食材，並且也於2018年9月進駐台北；而海霸王新打造的前鎮水產，則號稱台北最大、有300種以上的食材，也已於2月13日插旗西門町商圈。

由肉多多集團所推出的超越水產，自2018年底開幕，僅約2個月就已經開設6間門市，成長十分快速。肉多多即表示，傳統的鍋物組合都是固定，難免會有不喜歡的食材。但是超市火鍋可以讓客人自己選擇，打造自己的專屬鍋物，因此易受到消費者青睞。海霸王也表示，讓顧客挑選喜歡的食材的一大優點，就是也能避免剩食浪費的情況。

回歸消費者角度，除了自主性、有趣等優點，「售價」仍然是重點。祥富、肉多多、海霸王本身都是食材供應商，因此相對可以壓低售價。從祥富店內的比較表來看，波士頓龍蝦100公克市價220元，現場售價115元；其他如大干貝、日本A5級和牛雪花、牛小排、伊比利豬等食材，也都比市價便宜。至於市價約1,200元的活體龍蝦，在超越水產店內則為588元，對消費者極具吸引力。

在如雨後春筍般成長的超市火鍋之中，如何「同中求異」，也成為各家競爭時的重點。馬辣集團所開設的東吉水產，雖設定有250元的低消限制，但可享無限使用的豐富自助吧，混合吃到飽與超市的雙重概念；前鎮水產則是可享新鮮現作的日式料理，以及無限供應的滷肉飯、麵點、飲料等副食；超越水產則計畫未來在各個分店中，加入三星蔥、宜蘭鴨賞等等地方性食材，讓每間分店各有特色。各店良性競爭下，對於消費者均是佳音。