巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心
命題設定為愛、自然與承諾，使得CHLOÉ 2019秋冬有著投身曠野、保留純真的特質，從變換地景中探索女性內心的私密風景，韓星Jessica和《如懿傳》後宮第一美人辛芷蕾都是看秀嘉賓；而Dries Van Noten和Maison Margiela則是以嚴謹的正裝輪廓作為基底，運用羽絨結構和光澤緞面的強烈對比，映襯當代女性強悍自信的風采。
彷彿北極光越過秘密森林與古老海洋，創意總監Natacha Ramsay-Levi以此探索CHLOÉ的女孩內心潛藏的風景，馬術與皇家海軍軍裝元素，創造了整體輪廓的粗獷率真，品牌的中性風格則藉由色彩表現，例如海軍藍、靛紫、赭色等，在冷暖色調間流動，更顯女性的剛烈多變。合身外套、斗篷，搭襯格紋裙或飄逸長裙，展現不羈的冒險心情，荷葉邊或袖口的蕾絲，則是展現細膩浪漫的情調；異材質珠寶飾品，作為護身符吊飾、袖釦的設計，更顯神秘感；本季推出的全新Aby Padlock手拿包款，則是呼應了鎖頭鎖釦的流行。
LANVIN發表由Bruno Sialelli入主掌舵的首場秀，帶來全新面貌，張鈞甯身為看秀嘉賓，一身白色優雅裝扮美得像場夢；Dries Van Noten 2019秋冬系列綻放濃郁的東方風，絲綢、刺繡、緹花等緞面或烏干紗面料，和剛毅的正裝混搭，個性更為稜角分明；Maison Margiela的「遊行（Défilé）」，從高訂秀中的數位時代，延伸出節制簡約的輪廓，以飽和的灰色系為主，將馬褲拆解為緊身抹胸搭配短裙、法蘭絨外套變身連衣裙，所有服裝剪裁的倒錯重置，都令人驚喜。
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