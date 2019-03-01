巴黎時裝周／張鈞甯美得像場夢 辛芷蕾探索冒險女人心

2019-03-01 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



命題設定為愛、自然與承諾，使得CHLOÉ 2019秋冬有著投身曠野、保留純真的特質，從變換地景中探索女性內心的私密風景，韓星Jessica和《如懿傳》後宮第一美人辛芷蕾都是看秀嘉賓；而Dries Van Noten和Maison Margiela則是以嚴謹的正裝輪廓作為基底，運用羽絨結構和光澤緞面的強烈對比，映襯當代女性強悍自信的風采。

彷彿北極光越過秘密森林與古老海洋，創意總監Natacha Ramsay-Levi以此探索CHLOÉ的女孩內心潛藏的風景，馬術與皇家海軍軍裝元素，創造了整體輪廓的粗獷率真，品牌的中性風格則藉由色彩表現，例如海軍藍、靛紫、赭色等，在冷暖色調間流動，更顯女性的剛烈多變。合身外套、斗篷，搭襯格紋裙或飄逸長裙，展現不羈的冒險心情，荷葉邊或袖口的蕾絲，則是展現細膩浪漫的情調；異材質珠寶飾品，作為護身符吊飾、袖釦的設計，更顯神秘感；本季推出的全新Aby Padlock手拿包款，則是呼應了鎖頭鎖釦的流行。