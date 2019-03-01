親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台北飛大阪僅220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

貨也出去了 農委會主委陳吉仲：蘭花外銷又成長

2019-03-01 16:16聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

農委會主委陳吉仲今天陪同蔡英文總統出席台灣國際蘭展開幕致詞時，針對大家闗注的農產品外銷議題，他說，以蘭花產業為例，需要中央政府和農民及農民團體與地方政府共同合作，才能走出國際。

陳吉仲首先感謝說，過去15年來讓台灣國際蘭展可以成為世界三大蘭展，這一路走來是由農民、農民團體、蘭協台南市政府和農委會齊力合力，才能創造出足以為傲的世界最重要的三大蘭展，農委會首先要感謝所有這些參與的團體和地方政府。

陳吉仲表示，大家對農產品外銷議題非常關注，就以蘭花產業為例，台灣花卉產業近一千公頃，創造產值約65億，其中花卉出口 ，以蘭花為例，去年出口1億9千多萬美元，比去年成長8%，其中出口主要國家美國日本越南，尤其是越南成長更高，近東南亞市場經濟成長，對花卉需求大幅度提高，但背後其實是地方政府和農民、農民團體和農委會合作。

他提具體例子，去年透過與美國談判，蘭花附帶栽培介質終於可以外銷到美國，這就是需要中央政府負責，再由地方政府跟農民農民團體，甚至和台南市政府共同成立「台灣蘭花品種商品服務中心」，從品種的核心保留，到品種的檢驗行銷，全部結合在一起，這個就表示什麼？表示說，台灣的農產品外銷，尤其是足以引以為傲的最重要的蘭花產業 ，就是要跟農民、農民團體和地方政府一起合作，才能打出去，變成是一個世界引以為傲的產品。

陳吉仲表示，未來農委會絕對會透過這樣的一個農產品外銷平台，和地方政府共同努力，蘭花就是一個非常重要的案例，農委會絕對會讓整個台灣的國際蘭展，以這次蘭展主題往400年的歷史，透過整個國際蘭展與在地的結合 ，才能走出國際，這個就是未來農業要走的典範，農委會絕對會全力的支持，也期望大家一起努力。

台南市長黃偉哲致詞時表示，台南成為蘭花之都實在當之無愧，全世界蘭花有六分之一來自台南，去年台灣國際蘭展共有21.8萬人次前來參觀，預計未來3～5 年的外銷訂單總額將達109億元。

農委會主委陳吉仲（左）在國際蘭展開幕典禮上致詞。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（左）在國際蘭展開幕典禮上致詞。記者吳淑玲／攝影
分享
農委會主委陳吉仲（左）陪同蔡英文總統參觀國際蘭展。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（左）陪同蔡英文總統參觀國際蘭展。記者吳淑玲／攝影
分享

農民農委會陳吉仲
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

技術用來拍鋼鐵人 台灣人首獲奧斯卡科學技術成就獎

2019-03-01 10:55

車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08

3件舊衣打造新衣 誠品「舊衣改造工坊」只剩3天

2019-03-01 14:44

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

出國不踩雷！這個APP超好用 一站式全都包

2019-03-01 13:29

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

內政部扮紅娘！聯誼活動牽線 促成4對佳偶

2019-03-01 09:54

網美必拍夢幻新景點！ 櫻花樹下與小熊維尼相會

2019-03-01 08:18

這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34

美翻一整桌！ 杏桃鬆餅屋、安普蕾修櫻花季甜點來了

2019-02-28 22:50

愛吃才夾不浪費 「超市火鍋」品項多價實惠

2019-02-28 22:13

林懷民與馬汀．薛雷夫分享 舞蹈與音樂最好若即若離

2019-02-28 21:52

國家擬人萌化還給客人點 婦團：酒店點小姐？

2019-02-28 19:33

228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21

星級飯店龍蝦吃到飽！專寵女性 獨享38折

2019-02-28 17:09

「餃子の王將」首次插旗台北 地點終於曝光了

2019-02-28 17:07

老靈魂最愛 誠品黑膠市集帶你聽見昭和到平成的J-POP

2019-02-28 14:35

當坦然面對自我 就沒那麼容易受傷了…《鐘樓怪人》教我們的5件事

2019-02-28 13:19

珠寶簡約玩個性 價格甜蜜蜜

2019-02-28 13:08

Tiffany訂情戒 搭線戒也好看

2019-02-28 13:03

年後高纖、低熱量需求夯 超商推輕料理

2019-02-28 13:02

與脂肪正面對決！ 健身器材湧買氣

2019-02-28 13:01

名表限量「豬打星」 數字幫你添好運

2019-02-28 13:01

男人跟李棟旭學化妝才更帥 香奈兒首推男士BOY彩妝

2019-02-28 12:01

顏真卿祭姪文稿回家了 故宮將在台展出

2019-02-28 11:27

銀髮族挑戰自由行第一步 下載App訂房

2019-02-28 11:23

銀髮族省錢自由行 達人教你香客大樓、火車是首選

2019-02-28 11:20

影╱特大咖啡不到7分滿 消費者實測發現超商感謝

2019-02-28 11:16

穿越時空逛府城 2019年台灣國際蘭展現場搶先看

2019-02-28 10:32

華麗奧斯卡幕後推手 勞力士博物館今年底將啟用

2019-02-28 09:41

上班噴對香水加快工作效率！2種香味讓同事自然愛上妳

2019-02-28 00:29

開心放連假! 3/4開工PAUL飲品買一送一

2019-02-27 22:56

省30%！揪團吃「珍寶辣椒螃蟹」　每人千元有找

2019-02-27 22:42

浮雕櫻花腮紅超美！ETUDE HOUSE「櫻花限定彩妝」打造仙氣美色

2019-02-27 22:21

莫內眼中的水都威尼斯 「總督宮」拍出11億身價

2019-02-27 21:13

探尋內心的秘密　愛馬仕「潟湖花園」香水文青質感滿點

2019-02-27 20:24

小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04
看更多

熱門文章

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

變變變！ 一張圖告訴你228連假天氣變化

2019-02-28 21:03

「讓孩子放心玩」南韓父母帶未成年兒子結紮 台醫師批太扯

2019-02-28 17:57

台北－大阪只要220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

2019-03-01 14:59

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

單身男女若要婚 最關心的竟是這個

2019-02-28 18:08

哪些人不建議染髮？專家提醒愛美人士這幾點

2019-02-28 18:07

台灣賞櫻祕境 原來就在這些大學校園裡

2019-03-01 10:21

今日星座運勢／摩羯好運相伴心情佳 開發才有財路

2019-03-01 00:00

未來一周北部天氣數變！ 吳德榮：下周有較大雨勢

2019-03-01 07:12

明天避開五大地雷路段！ 南向用路人下午出發

2019-02-28 18:42

60歲的他前胸後背痛 醫師診斷結果竟是致命疾病

2019-02-28 17:34

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

威力彩頭獎在台中開出 1人獨得5.21億元

2019-02-28 22:32

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

2019-03-01 13:11

冷眼集／水土不服的交長 怎麼接地氣？

2019-03-01 00:29

我的經驗／赴義看「最後的晚餐」 李科宏在街頭中風

2019-03-01 00:03

注意！228連假後 春雨一波波

2019-02-28 18:51

228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21

224生日卻被登錄228 他半百後才知背後有洋蔥

2019-02-28 22:23

醬瓜配飯、一餐多食 獨居長輩這些飲食習慣超不營養

2019-03-01 11:09

大選效應！經濟部表態：4月電價凍漲

2019-03-01 15:52

國家擬人萌化還給客人點 婦團：酒店點小姐？

2019-02-28 19:33

拚離島觀光！小三通落地簽規費擬降為400元

2019-03-01 12:08

這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34

影／衛武營手語怎麼比？竟有四種方式

2019-02-28 22:55

內政部扮紅娘！聯誼活動牽線 促成4對佳偶

2019-03-01 09:54

【母女之間】毛奇／一起去旅行

2019-03-01 06:00

春遊補助500+500 觀光局：還沒定案

2019-03-01 00:29

228連假第二天 北東偏涼南北溫差大

2019-03-01 04:54

【我愛一個人煮-53】太陽臉／吐司與免揉麵包

2019-03-01 06:00

星級飯店龍蝦吃到飽！專寵女性 獨享38折

2019-02-28 17:09

國5南向一早就塞 今起雪隧拖救費加收一千五

2019-03-01 07:36

【日常狂想】高偉峯／滅蟑絕招與換位思考

2019-03-01 06:00

「餃子の王將」首次插旗台北 地點終於曝光了

2019-02-28 17:07

國3竹南段收假易塞車 公路總局籲2日避免上西濱交流道

2019-02-28 18:03

配合屏東燈會 今下午2時起再封閉國3南州以南

2019-03-01 12:41

可望解旱象？ 氣象局：3月雨量正常至略偏多

2019-03-01 09:22

竹子湖海芋季3月底開跑 花季時間、交通管制總整理

2019-02-28 19:07

開車南下 避開6地雷路段

2019-03-01 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top