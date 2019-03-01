貨也出去了 農委會主委陳吉仲：蘭花外銷又成長

2019-03-01 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲今天陪同蔡英文總統出席台灣國際蘭展開幕致詞時，針對大家闗注的農產品外銷議題，他說，以蘭花產業為例，需要中央政府和農民及農民團體與地方政府共同合作，才能走出國際。

陳吉仲首先感謝說，過去15年來讓台灣國際蘭展可以成為世界三大蘭展，這一路走來是由農民、農民團體、蘭協台南市政府和農委會齊力合力，才能創造出足以為傲的世界最重要的三大蘭展，農委會首先要感謝所有這些參與的團體和地方政府。

陳吉仲表示，大家對農產品外銷議題非常關注，就以蘭花產業為例，台灣花卉產業近一千公頃，創造產值約65億，其中花卉出口 ，以蘭花為例，去年出口1億9千多萬美元，比去年成長8%，其中出口主要國家美國日本越南，尤其是越南成長更高，近東南亞市場經濟成長，對花卉需求大幅度提高，但背後其實是地方政府和農民、農民團體和農委會合作。

他提具體例子，去年透過與美國談判，蘭花附帶栽培介質終於可以外銷到美國，這就是需要中央政府負責，再由地方政府跟農民農民團體，甚至和台南市政府共同成立「台灣蘭花品種商品服務中心」，從品種的核心保留，到品種的檢驗行銷，全部結合在一起，這個就表示什麼？表示說，台灣的農產品外銷，尤其是足以引以為傲的最重要的蘭花產業 ，就是要跟農民、農民團體和地方政府一起合作，才能打出去，變成是一個世界引以為傲的產品。

陳吉仲表示，未來農委會絕對會透過這樣的一個農產品外銷平台，和地方政府共同努力，蘭花就是一個非常重要的案例，農委會絕對會讓整個台灣的國際蘭展，以這次蘭展主題往400年的歷史，透過整個國際蘭展與在地的結合 ，才能走出國際，這個就是未來農業要走的典範，農委會絕對會全力的支持，也期望大家一起努力。