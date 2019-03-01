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車廂有6種京都風情！日本觀光列車「雅洛號」3月上路

2019-03-01 16:08聯合報 記者陳睿中╱即時報導

鐵道迷、哈日族注意囉！由阪急電鐵新打造的觀光特急列車「京Train雅洛號」，預計將於3月23日正式上路。車廂內大量使用充滿和式風格的元素，並藉由6種不同的季節主題，徹底展現京都風情。

京Train雅洛號運行於大阪梅田至京都河原町之間，單程為日幣400元，停靠站包括梅田、十三、淡路、桂、烏丸、河原町，僅運行於週末以及假日。對於旅客來說，京Train雅洛號採普通票價計費，而且不需要另外預約，車上還提供有免費的wi-fi服務，都是一大福音。

造型典雅的京Train雅洛號，共有6節車廂，每一節車廂都使用不同的時令花卉，藉此展現京都不同季節的風采。1號車廂以紅葉顯現秋季；2號車廂則有枯山水、雪見障子等元素，打造出京都的冬日；至於3號車廂，裝飾有紛飛的春櫻；夏季的京都，則藉由杜若來顯現。至於第5、第6節車廂，則分別用芒草與梅花，演繹出京都的初秋與早春。

在座位配置上，京Train雅洛號有單人座設計，還在3、4號車廂設有面向加大窗戶的座位，方便乘客觀賞沿途山景。另外於2號、5號車廂，則由坪庭的設計，加上窗戶、燈飾、隔間等細節，通通都是以和式風格為主，讓人在乘車之餘，也能享受京都的浪漫。

京Train雅洛號預計將於3月23日正式上路。圖／取自阪急電鐵官網
京Train雅洛號預計將於3月23日正式上路。圖／取自阪急電鐵官網
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從窗戶、燈飾到裝飾細節，處處都可以看見和風情調。圖／取自阪急電鐵官網
從窗戶、燈飾到裝飾細節，處處都可以看見和風情調。圖／取自阪急電鐵官網
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在2號、5號車廂，設置有「坪庭」的設計。圖／取自阪急電鐵官網
在2號、5號車廂，設置有「坪庭」的設計。圖／取自阪急電鐵官網
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