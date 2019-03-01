3件舊衣打造新衣 誠品「舊衣改造工坊」只剩3天

2019-03-01 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



衣櫃裡的衣服明明漲到滿出來，卻還是覺得缺一件新衣服？不如用三件舊衣服，換回一件設計師根據你要求設計的客製化新衣。

誠品生活華人設計師展售平台AXES與台灣設計師品牌rin攜手推動「環保時尚」，即起至3月3日，於AXES松菸店限時打造《除舊佈新》舊衣改造工坊，邀您挑選三件衣櫃裡已經穿不到卻又捨不得丟棄的舊衣服，透過設計師改造服務，重新拆解拼接。不僅讓舊衣改頭換面成一件嶄新風格的專屬新衣，同時能留下舊衣服的滿滿回憶。

台灣人每年丟掉7萬2千噸舊衣，平均每分鐘就有400件以上的衣服被淘汰，造成環境負擔。誠品指出，誠品生活AXES X rin《除舊佈新》舊衣改造工坊，將舊衣回收桶搬進店內，號召喜愛時尚的朋友一起愛地球，傳達「減法時尚哲學」，賦與舊時裝新生命。

誠品表示，不同於單件舊衣改造的常見手法，《除舊佈新》的設計師將創意拆解三件舊衣的時尚特色，並和顧客討論拼接顏色與配布，再由專業師傅手工縫製，讓舊衣服搖身一變為「一式三穿」的客製新衣。或者，也可選擇兩件舊衣改造成拼接潮Tee，打造個人化時尚穿搭。