「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣、日本近來最夯話題莫過「賞櫻」，日本人賞櫻少不了小酌「花見酒」，感受百花盛開帶來的元氣；橡木桶洋酒看準這股風潮，引進各種日本酒款，3月至全台門市購買日本酒指定品項，即贈「日本琥珀心醉本格燒酎」。此外，買酒網也將推出首次在台上市果實系列新品「蜜柑果實酒」。

2016年日本國稅廳首次將「山形縣」指定為「法定產區地理標示GI」的產區。其實，早在日本法定產區正式上路前，山形縣就早已擁有日本「第一地酒」的好評，特有的「出羽燦燦」酒米、藏王山純淨的溶雪、造就了山形縣極具柔和透明感的雪國之酒，其中，享有「日本第一酒造」之稱的「羽陽男山」就位在山形縣。

羽陽男山擁有200年造酒歷史，連續20屆榮獲日本全國新酒鑑評會金牌獎，也是日本傳統料理店最愛的清酒品牌之一。3月進口的酒款有「純米大吟釀赤烏帽子」，酸度緊實、風味濃郁，不要過度冷藏更能品嘗銳利暢快的口感；「日本男山夢幻純米吟釀」有如羽毛輕柔般的甘甜，在日本大受女性歡迎；「純米酒澤乃華」則是無雜味、風味綺麗的一支好酒。

此外，超過百年以上的梅乃宿酒造，第一位女性社長吉田佳代也將來台發表「蜜柑果實酒」。梅乃宿從梅子酒到柚子酒、桃子酒、橘子酒、蘋果酒等系列低酒精度果實酒，迅速在日本國內低酒精度果實酒市場上搶占先機，此次在台新上市的新品蜜柑果實酒，使用溫州柑橘的豐沛水感果肉，不只帶有柑橘的清爽香氣，在口中更帶出豐富的層次口感，建議冰鎮純飲或是加冰享用。3月起於買酒網各門市販售。