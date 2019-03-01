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高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

出國不踩雷！這個APP超好用 一站式全都包

2019-03-01 13:29聯合報 記者羅建怡╱即時報導

自由行旅客愈來愈多，出國前免不了要做功課，搜尋各家分享文、比較飯店景點與餐廳，但是要怎樣才能「不踩雷」？全球旅遊網站Tripadvisor宣布推出最新的「一站式」旅遊平台，一次搞定一個甚至多個行程，除了飯店、行程、機票等預訂外，還可以參考旅遊達人們的評論，跟同行的旅人一起規劃專屬的行程。

TripAdvisor是有20年歷史的旅遊網站，從最早的評論網到整合式搜尋，如今正式邁向社群與個人化，推動成為一站式的旅遊平台。

全新的TripAdvisor可以在計劃旅程時，於網站設立個人旅行計劃，探索、儲存和分享旅遊建議。除了在超過7.3億則評論和意見中取得資訊，也可從值得信賴的朋友和旅遊達人裡獲得新想法與實用建議；旅客可以瀏覽家人、朋友，以及超過1千個國際品牌、媒體和旅遊達人所撰寫的內容、照片、影片、文章和旅遊指南。

而新的「旅程」功能，讓旅行者將特定目的地中最喜愛的飯店、餐廳和景點標記在必訪名單，同時可分享給其他旅人，或是和旅伴共同編輯。

TripAdvisor發言人陳靜怡（Cindy）表示，「TripAdvisor上擁有大量值得信賴的旅遊評論，而新的平台除了讓你閱讀評論之外，還能分享自己的旅程、學習不同玩家的旅遊撇步」。使用者可以追蹤朋友、家人的帳號，也能追隨旅遊媒體、玩家達人，讓計畫中的旅程、或在旅途當下，能夠得到更多靈感啟發。

此外，用戶現在也可以將帳戶連結Facebook，從朋友圈中看到他們對飯店、餐廳和體驗的評論和評分，用戶現在更可Tag自己的朋友，確定朋友們不會錯過任何推介。

TripAdvisor亞太區展示廣告副總裁陳靜怡。圖／TripAdvisor提供
TripAdvisor亞太區展示廣告副總裁陳靜怡。圖／TripAdvisor提供
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