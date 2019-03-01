求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



春色爛漫的季節，全台各地櫻花一波波接力開，在這個充滿粉嫩、浪漫的日子裡，「櫻膳」與「草莓甜點」成了不敗組合，有網友甚至說「這絕對是求婚必勝組」。

在這個春城處處櫻吹雪的時節，大倉久和大飯店山里日本料理餐廳3月應景推出「櫻膳」，像是鰆魚櫻花蒸、以鹽漬櫻花調味點綴的紅白素麵、櫻花葉御飯捲等櫻花料理，再搭配活鮑魚奶油醬油燒、鯛魚菜種御飯，以及炙燒薄切牛肉串、白身魚鹽燒串等開胃小串。不只視覺粉嫩，酸甜滋味也很有春天的感覺。每套1,200元。

台北喜來登桃山3、4月也有「櫻之艷」櫻花祭限定料理，主廚林蒼信汲取櫻花燦開的意境，賦予懷石優雅春意，包括櫻葉鮑魚白雪蒸、宮崎和牛朴葉燒、春櫻散壽司等，組成形象柔美的花饌，點用套餐享櫻花可樂半價優惠，套餐價格3,580+10%，櫻花料理單點每道160元起。

網美系最愛的甜點，到了春天也染上粉嫩色。天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café即日起至5月底全時段推出3款草莓主題甜點，分別有草莓戚風蛋糕、戀戀草莓塔、脆皮草莓泡芙，單點149+10%起，套餐220+10%起。天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，此次選用大湖豐香草莓，顆粒飽滿多汁、酸甜度適中，搭配甜點不只好吃、好看也好拍，預估可帶動業績成長1~2成。