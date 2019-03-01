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獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23聯合報 記者羅建怡╱即時報導

春色爛漫的季節，全台各地櫻花一波波接力開，在這個充滿粉嫩、浪漫的日子裡，「櫻膳」與「草莓甜點」成了不敗組合，有網友甚至說「這絕對是求婚必勝組」。

在這個春城處處櫻吹雪的時節，大倉久和大飯店山里日本料理餐廳3月應景推出「櫻膳」，像是鰆魚櫻花蒸、以鹽漬櫻花調味點綴的紅白素麵、櫻花葉御飯捲等櫻花料理，再搭配活鮑魚奶油醬油燒、鯛魚菜種御飯，以及炙燒薄切牛肉串、白身魚鹽燒串等開胃小串。不只視覺粉嫩，酸甜滋味也很有春天的感覺。每套1,200元。

台北喜來登桃山3、4月也有「櫻之艷」櫻花祭限定料理，主廚林蒼信汲取櫻花燦開的意境，賦予懷石優雅春意，包括櫻葉鮑魚白雪蒸、宮崎和牛朴葉燒、春櫻散壽司等，組成形象柔美的花饌，點用套餐享櫻花可樂半價優惠，套餐價格3,580+10%，櫻花料理單點每道160元起。

網美系最愛的甜點，到了春天也染上粉嫩色。天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café即日起至5月底全時段推出3款草莓主題甜點，分別有草莓戚風蛋糕、戀戀草莓塔、脆皮草莓泡芙，單點149+10%起，套餐220+10%起。天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，此次選用大湖豐香草莓，顆粒飽滿多汁、酸甜度適中，搭配甜點不只好吃、好看也好拍，預估可帶動業績成長1~2成。

宜蘭力麗威斯汀點心房手工也打造粉紅氛圍，推出多款限量甜點如草莓塔、草莓千層酥、草莓雙重乳酪與草莓歐培拉等，還有優雅的「日式下午茶」。春季日式下午茶有8款日式鹹、甜點心組合，像是靜岡濃郁抹茶製成的法式經典歐培拉、可食用櫻花製成的櫻花三色羊羹、用鹿兒島薩摩芋與煙燻鮭魚手工捏製而成的薩摩芋煙燻鮭魚球等，特別的創意飲品，則是以新鮮毛豆製成的「毛豆漿」，雙人優惠價880+10%，3月搭配2小時湯屋或露天風呂專案價2,500元起。

大倉久和「櫻膳」。圖／大倉久和提供
大倉久和「櫻膳」。圖／大倉久和提供
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脆皮草莓泡芙。圖／天成飯店集團提供
脆皮草莓泡芙。圖／天成飯店集團提供
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天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe愛戀繽紛草莓季。圖...
天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe愛戀繽紛草莓季。圖／天成飯店集團提供
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宜蘭力麗威斯汀點心房的草莓甜點。圖／宜蘭力麗威斯汀提供
宜蘭力麗威斯汀點心房的草莓甜點。圖／宜蘭力麗威斯汀提供
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台北喜來登桃山「櫻之艷」。圖／台北喜來登提供
台北喜來登桃山「櫻之艷」。圖／台北喜來登提供
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櫻花甜點下午茶
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