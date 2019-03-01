好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻 網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



美式賣場好市多costco除了日常生活用品、鮮果美食，連潮牌、香水、精品等品類也應有盡有，常客或資深買家不時會去逛賣場，看看有無驚喜好貨，繼香奈兒經典包、Longchamp水餃包之後，近日網友發現賣場開賣美式精品包MICHAEL KORS的Adele包，PO文分享後再度引起會員討論。 好市多賣MK包5999元。圖／擷取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文表示，嘉義的好市多開賣MICHAEL KORS的包包，「好市多居然賣MICHAEL KORS的包，這款不知要叫愛黛兒包，還是楊冪包」。

從原PO照片可見到架上的包包顏色有黃、黑、紅三種，售價是5999元，外型小巧方正的這款包，是MICHAEL KORS的Adele包，可手提也可斜背，兩層牛皮用料，有MK粉絲留言「防刮耐用」。

有網友心動表示想買「手刀去買了」、「買」、「防刮牛皮好照顧」、「真得操不壞，我有一個專櫃買的，虐了兩年還好好的」，不少網友覺得價格不夠漂亮，「頗貴，這包代購4000有找」、「之前去美國幫朋友買也才2、3千就有了」。但也有網友覺得不應該拿這價格跟美國。