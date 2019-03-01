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網美必拍夢幻新景點！ 櫻花樹下與小熊維尼相會

2019-03-01 08:18聯合報 記者余采瀅╱即時報導

櫻花季來了！台灣迪士尼首度推出專屬櫻花季，2月28日起至3月26日在新光三越台中中港店10樓天空劇場開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，現場設置大型櫻花樹、小熊維尼公仔，還有翹翹板拍照區，每個角落都能拍出夢幻網美照，令人直呼超夢幻。

迪士尼專屬櫻花季由米奇、米妮、小熊維尼與小豬，搭配春天粉嫩的櫻花元素組成，迪士尼更一口氣推出超多限定商品，包括飾品、包袋配件、造型隨身碟等。此外，迪士尼還推出全台限量首賣的櫻花季限定米奇、米妮、小豬絨毛玩偶。

開幕期間，只要在拍照區完成指定打卡動作或消費滿額699元，就可獲得「迪士尼櫻花季限定明信片」，如自付郵資即提供明信片郵寄服務；在白色情人節3月14日當天，消費滿3140元即贈送一款米奇米妮情人短項鍊，限量10組。

台中豐原太平洋百貨也舉辦「動漫列車」二次元盛會，匯集眾多經典動漫主題，並集結日本獨家空運來台特色周邊商品，即日起至3月31日。另舉辦cosplay大賽及人氣coser見面會，吸引不少動漫迷前往。

「動漫列車」二次元盛會，活動周周精采，2月24日、2月28日、3月1日下午3點，分別有喵兒、十字風、尊尊三位追蹤人氣破萬coser見面會；3月9日下午3點，則由資深十年人氣coser鼬鼬現場分享製作cosplay服裝的故事歷程；3月10日下午2點舉辦萬眾矚目的「cosplay大賽」，請到鼬鼬及「2018年兩岸三地coser冠軍」楊哲擔任評審，獎金共1萬6千元。

新光三越台中中港店10樓天空劇場開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，現場設置大型櫻花...
新光三越台中中港店10樓天空劇場開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，現場設置大型櫻花樹、小熊維尼公仔，還有翹翹板拍照區。記者余采瀅／攝影
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迪士尼推出全台限量首賣的櫻花季限定米奇、米妮絨毛玩偶。記者余采瀅／攝影
迪士尼推出全台限量首賣的櫻花季限定米奇、米妮絨毛玩偶。記者余采瀅／攝影
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新光三越台中中港店10樓天空劇場開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，現場設置大型櫻花...
新光三越台中中港店10樓天空劇場開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，現場設置大型櫻花樹、小熊維尼公仔，還有翹翹板拍照區。記者余采瀅／攝影
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櫻花季迪士尼列車
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