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這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

在LVMH Prize 2018年輕設計師（Young Fashion Designer）獲得冠軍的Doublet品牌，在2019春夏將幽默風格挹注古著街頭風，泡麵、衣架等形貌都變成服裝的一部分；Sonia Rykiel則是以假日市集為靈感，不僅將秀場布置為市集，藍綠色棚架、水果紋樣、網袋都成為設計樣式，創意無窮帶來熱鬧的春夏風情。

Doublet品牌名稱來自《愛麗絲夢遊仙境》的作者Lewis Carroll所發明的英文單字遊戲，設計師井野將之（Masayuki Ino）以此益智拼字遊戲象徵翻玩、解構的設計風格。在2019春夏系列以八○年代的復古美學為創作靈感，運用繽紛及螢光色系展現青春的夏日海灘氣息，3D迷幻的元素融入夏威夷襯衫、幻夢蝶影字母T恤、橫須賀棒球外套都有前衛視覺；此外，本季運用泡麵包裝壓縮T恤與衣架形狀的壓縮襯衫，只要在泡麵杯或衣架上加水之後，曬乾了便能穿著，充滿手做、搞怪的樂趣。

而Sonia Rykiel的品牌創意也總是讓人眼睛一亮，2019春夏以愛逛街展現從假日市集擷取的靈感，水果、花卉都是細節設計，洋溢法式生活情調，創意總監Julie de Libran將巴黎左岸的恣意悠閒，透過編織、流蘇、線條、鏤空等品牌經典元素表現，以貼身的流暢曲線和層次堆疊，混搭流蘇，穿著上更顯飄逸隨性。

（中）Doublet 3D黑色老虎橫須賀棒球外套，售價30,080元。圖／初衣食...
（中）Doublet 3D黑色老虎橫須賀棒球外套，售價30,080元。圖／初衣食午提供
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Sonia Rykiel 2019春夏系列以假日市集為靈感。圖／Sonia Ry...
Sonia Rykiel 2019春夏系列以假日市集為靈感。圖／Sonia Rykiel提供
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Sonia Rykiel紅格紋抽繩小洋裝，售價38,400元。圖／Sonia R...
Sonia Rykiel紅格紋抽繩小洋裝，售價38,400元。圖／Sonia Rykiel提供
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Doublet 3D視覺印刷白色、黑色T恤，各售6,980元。圖／初衣食午提供
Doublet 3D視覺印刷白色、黑色T恤，各售6,980元。圖／初衣食午提供
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Sonia Rykiel立體織紋花卉上衣，售價62,700元。圖／Sonia R...
Sonia Rykiel立體織紋花卉上衣，售價62,700元。圖／Sonia Rykiel提供
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Doublet泡麵設計白色T恤7,480元、標語覆蓋印刷白色或灰色西裝外套27,...
Doublet泡麵設計白色T恤7,480元、標語覆蓋印刷白色或灰色西裝外套27,980元。圖／初衣食午提供 （中）Doublet鱷魚胸貼白色條紋長袖polo衫10,980元、針織外套16,480元。圖／初衣食午提供 Doublet白色幻夢蝶影字母T恤，售價6,980元。圖／初衣食午提供 Sonia Rykiel立體織紋花卉上衣，售價62,700元。圖／Sonia Rykiel提供 Sonia Rykiel紅格紋抽繩小洋裝，售價38,400元。圖／Sonia Rykiel提供 Sonia Rykiel將假日市集中棚架的藍色、綠色色彩，轉化成為本季服裝上的配色。 Sonia Rykiel 2019春夏系列以假日市集為靈感。圖／Sonia Rykiel提供 Sonia Rykiel鏤空與針織系列，發想自水果紋樣或網袋。圖／Sonia Rykiel提供
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Doublet泡麵設計白色T恤，售價7,480元。圖／初衣食午提供
Doublet泡麵設計白色T恤，售價7,480元。圖／初衣食午提供
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（中）Doublet鱷魚胸貼白色條紋長袖polo衫10,980元、針織外套16,...
（中）Doublet鱷魚胸貼白色條紋長袖polo衫10,980元、針織外套16,480元。圖／初衣食午提供
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Sonia Rykiel將假日市集中棚架的藍色、綠色色彩，轉化成為本季服裝上的配...
Sonia Rykiel將假日市集中棚架的藍色、綠色色彩，轉化成為本季服裝上的配色。圖／Sonia Rykiel提供
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Sonia Rykiel鏤空與針織系列，發想自水果紋樣或網袋。圖／Sonia R...
Sonia Rykiel鏤空與針織系列，發想自水果紋樣或網袋。圖／Sonia Rykiel提供
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Doublet白色幻夢蝶影字母T恤，售價6,980元。圖／初衣食午提供
Doublet白色幻夢蝶影字母T恤，售價6,980元。圖／初衣食午提供
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