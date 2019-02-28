這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在LVMH Prize 2018年輕設計師（Young Fashion Designer）獲得冠軍的Doublet品牌，在2019春夏將幽默風格挹注古著街頭風，泡麵、衣架等形貌都變成服裝的一部分；Sonia Rykiel則是以假日市集為靈感，不僅將秀場布置為市集，藍綠色棚架、水果紋樣、網袋都成為設計樣式，創意無窮帶來熱鬧的春夏風情。

Doublet品牌名稱來自《愛麗絲夢遊仙境》的作者Lewis Carroll所發明的英文單字遊戲，設計師井野將之（Masayuki Ino）以此益智拼字遊戲象徵翻玩、解構的設計風格。在2019春夏系列以八○年代的復古美學為創作靈感，運用繽紛及螢光色系展現青春的夏日海灘氣息，3D迷幻的元素融入夏威夷襯衫、幻夢蝶影字母T恤、橫須賀棒球外套都有前衛視覺；此外，本季運用泡麵包裝壓縮T恤與衣架形狀的壓縮襯衫，只要在泡麵杯或衣架上加水之後，曬乾了便能穿著，充滿手做、搞怪的樂趣。