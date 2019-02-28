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一張圖比較七國出版額 為何只有台灣雪崩？

2019-02-28 23:11聯合報 記者何定照╱即時報導

台大經濟系副教授馮勃翰根據文化部提供的數據，與團隊製作出台灣和其他國家出版銷售額衰退率的比較，一張圖明顯看出從2010年到2016年，台灣出版銷售額相較英、法、德、美、日、韓嚴重大下挫，關鍵點則出現在2013年。

根據此圖，馮勃翰指出，從從2010年到2016年，英、韓都成長7個百分點；法國經幾年微衰退後，又回復持平；德國衰退3個百分點；美國衰退6個百分點；日本衰退22個百分點；台灣則重挫49個百分點。

馮勃翰為求數字精確，特別和學生調查不同國家調查數額的方式。其中英、德數額都採推定而來，不含教科書；法國調查方式不詳，含教科書；日本採推定而來，含教科書，但不含電子書；美、韓都採推定，含教科書。台灣也是推定，含教科書，根據來源是出版業營利事業銷售額。

馮勃翰在臉書貼上這張圖，表示自己還在思考台灣與其他國家出版額的巨大差異，究竟是數據的衡量方式出問題，還是產業運作出問題。他認為，關鍵應出在網路書店蓋版廣告背後的過時思維，但也樂觀看待認為有漲回來的空間。

網友對此討論熱烈，有人認為2013年出版業重挫，原因可能出在社運+社媒，因為那之後的幾年，對應總統馬英九的第二任任期，恰好從洪仲丘、太陽花等一連串社會對抗湧現，讓讀書量最多的知識青年轉向熱鬧的社媒現場；至於為何就此江河日下，網友認為，這正是太陽花後的餘波，因為各種新媒體湧現，讓臉書上想追的文章都讀不完。

也有網友指出，台灣出的書同質性高又浮濫，書價越來越貴、品質卻越來越差，翻譯書錯誤也越來越誇張，叫人怎麼買得下去。此外，電子書的介面和各種設計也差，比不上網站、網路文章便利 。

還有人呼應馮勃翰看法，指網路書店是把自己當作通路或是技術公司，會導致不同的結果，認同都是蓋板廣告的錯。

台大經濟系副教授馮勃翰與團隊製作出台灣和其他國家出版銷售額衰退率的比較，一張圖明...
台大經濟系副教授馮勃翰與團隊製作出台灣和其他國家出版銷售額衰退率的比較，一張圖明顯看出從2010年到2016年，台灣出版銷售額相較英、法、德、美、日、韓嚴重大下挫。圖／馮勃翰提供
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