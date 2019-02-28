一張圖比較七國出版額 為何只有台灣雪崩？

2019-02-28 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台大經濟系副教授馮勃翰根據文化部提供的數據，與團隊製作出台灣和其他國家出版銷售額衰退率的比較，一張圖明顯看出從2010年到2016年，台灣出版銷售額相較英、法、德、美、日、韓嚴重大下挫，關鍵點則出現在2013年。

根據此圖，馮勃翰指出，從從2010年到2016年，英、韓都成長7個百分點；法國經幾年微衰退後，又回復持平；德國衰退3個百分點；美國衰退6個百分點；日本衰退22個百分點；台灣則重挫49個百分點。

馮勃翰為求數字精確，特別和學生調查不同國家調查數額的方式。其中英、德數額都採推定而來，不含教科書；法國調查方式不詳，含教科書；日本採推定而來，含教科書，但不含電子書；美、韓都採推定，含教科書。台灣也是推定，含教科書，根據來源是出版業營利事業銷售額。

馮勃翰在臉書貼上這張圖，表示自己還在思考台灣與其他國家出版額的巨大差異，究竟是數據的衡量方式出問題，還是產業運作出問題。他認為，關鍵應出在網路書店蓋版廣告背後的過時思維，但也樂觀看待認為有漲回來的空間。

網友對此討論熱烈，有人認為2013年出版業重挫，原因可能出在社運+社媒，因為那之後的幾年，對應總統馬英九的第二任任期，恰好從洪仲丘、太陽花等一連串社會對抗湧現，讓讀書量最多的知識青年轉向熱鬧的社媒現場；至於為何就此江河日下，網友認為，這正是太陽花後的餘波，因為各種新媒體湧現，讓臉書上想追的文章都讀不完。

也有網友指出，台灣出的書同質性高又浮濫，書價越來越貴、品質卻越來越差，翻譯書錯誤也越來越誇張，叫人怎麼買得下去。此外，電子書的介面和各種設計也差，比不上網站、網路文章便利 。