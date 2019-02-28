美翻一整桌！ 杏桃鬆餅屋、安普蕾修櫻花季甜點來了
每年春季，粉嫩的櫻花美得讓人陶醉！現在用甜點，也能在餐桌上享受春櫻的浪漫，來自東京原宿的人氣鬆餅店「杏桃鬆餅屋」，3/1至4/30將帶來全新的「春·櫻花冰淇淋鬆餅」與「櫻花飲品」；而起士塔專賣店「安普蕾修Sweets」也推出季節限定的「櫻花抹茶白豆起士塔」與「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」，於3/9至4/30期間上市。
「杏桃鬆餅屋」以櫻花為外觀的粉嫩可愛，設計出季節感十足的甜品、飲品。「春·櫻花冰淇淋鬆餅」使用薄鬆餅為基底，搭配上清爽的北海道鮮奶油、白巧克力碎與特製的櫻花冰淇淋，呈現風味酸甜、帶有些許櫻花香；首次推出的櫻花飲品，透過櫻花各種不同狀態作為靈感來源，有如同滿開櫻花的粉紅漸層「櫻花拿鐵」，熱櫻花拿鐵則在中間打入奶泡後，點綴上鹽漬櫻花瓣，就像飄落於地面的櫻花惹人垂憐。另一款「櫻花氣泡飲」則呈現清爽氣泡感，緋紅櫻花色調與大胡馬拉邦山草莓，為春季帶來一股清新。
「安普蕾修Sweets」同樣以櫻花為主題，製作出全新「櫻花抹茶白豆起士塔」，將櫻花葉混合原味起士，外表呈現淡淡粉嫩，內層則夾入融合白豆沙的抹茶庫利，結合櫻花、抹茶的和風，顯現淡雅春季風情。此外，為讓消費者有更多選擇，推出「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」，以日系代表的黑糖麻吉與西式伯爵茶碰撞出全新滋味，兩款都是起司控今年春季必嘗的限定新品。
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