美翻一整桌！ 杏桃鬆餅屋、安普蕾修櫻花季甜點來了

2019-02-28 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每年春季，粉嫩的櫻花美得讓人陶醉！現在用甜點，也能在餐桌上享受春櫻的浪漫，來自東京原宿的人氣鬆餅店「杏桃鬆餅屋」，3/1至4/30將帶來全新的「春·櫻花冰淇淋鬆餅」與「櫻花飲品」；而起士塔專賣店「安普蕾修Sweets」也推出季節限定的「櫻花抹茶白豆起士塔」與「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」，於3/9至4/30期間上市。

「杏桃鬆餅屋」以櫻花為外觀的粉嫩可愛，設計出季節感十足的甜品、飲品。「春·櫻花冰淇淋鬆餅」使用薄鬆餅為基底，搭配上清爽的北海道鮮奶油、白巧克力碎與特製的櫻花冰淇淋，呈現風味酸甜、帶有些許櫻花香；首次推出的櫻花飲品，透過櫻花各種不同狀態作為靈感來源，有如同滿開櫻花的粉紅漸層「櫻花拿鐵」，熱櫻花拿鐵則在中間打入奶泡後，點綴上鹽漬櫻花瓣，就像飄落於地面的櫻花惹人垂憐。另一款「櫻花氣泡飲」則呈現清爽氣泡感，緋紅櫻花色調與大胡馬拉邦山草莓，為春季帶來一股清新。