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林懷民與馬汀．薛雷夫分享 舞蹈與音樂最好若即若離

2019-02-28 21:52聯合報 記者徐如宜╱即時報導

衛武營國家藝術文化中心今天舉辦《大師開啟歌劇院》講座，邀請雲門舞集創辦人監林懷民、德國萊茵芭蕾舞團藝術總監暨首席編舞家馬汀．薛雷夫，與衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，分享音樂在舞蹈中的位置和關係。林懷民認為，舞蹈作品應保持其獨立性，與音樂的關係最好是「若即若離」。

簡文彬認為林懷民與馬汀．薛雷夫，是音樂直覺極強的編舞家，一般音樂家對音樂走向的判斷，在養成過程時會有如文章起承轉合的學習過程，因此非常好奇兩位大師是如何能有這樣的直覺？音樂與舞蹈之間，又應該保持甚麼樣的關係？

林懷民說，音樂其實是從日常生活感受的。在路上行走，可以感受到風的律動、車輛駛過，當你打開感官，就能去感受到這些變化，自然而然也能去體會對樂曲進行的走向。而在自身編舞過程當中，他認為音樂與舞蹈應該保持若即若離的關係，舞作要保持舞蹈獨立發展，不能被音樂掩蓋舞蹈的表現。

馬汀．薛雷夫表示，年輕時他會去分析解構舞作中使用的音樂，後來發現這會讓舞蹈失去應有的神祕感與獨立性。舞蹈並不是音樂的附庸，因此他在編舞時不再解構音樂，而是要求舞者用心聆聽音樂流洩，以感受隨之起舞。

馬汀．薛雷夫與德國萊茵芭蕾舞團，3月2日、3日在衛武營演出舞作《馬勒第七號》。他表示，當初在廣播聽到這首曲子，就為其活力四射與強烈情感撼動，深究後發現樂曲中對猶太人少數民族掙扎的省思，激發他挑戰以此交響曲編舞。

馬汀．薛雷夫表示，當初在廣播聽到「馬勒第七號」，就為其活力四射與強烈情感撼動。圖...
馬汀．薛雷夫表示，當初在廣播聽到「馬勒第七號」，就為其活力四射與強烈情感撼動。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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馬汀．薛雷夫表示，舞蹈並不是音樂的附庸，因此編舞時不再解構音樂，而是要求舞者用心...
馬汀．薛雷夫表示，舞蹈並不是音樂的附庸，因此編舞時不再解構音樂，而是要求舞者用心聆聽音樂流洩，以感受隨之起舞。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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雲門舞集創辦人監林懷民(左)、德國萊茵芭蕾舞團藝術總監馬汀．薛雷夫(左二)，與衛...
雲門舞集創辦人監林懷民(左)、德國萊茵芭蕾舞團藝術總監馬汀．薛雷夫(左二)，與衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬(右)，分享音樂在舞蹈中的位置和關係。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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林懷民衛武營舞團
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