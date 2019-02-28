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228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21聯合報 記者何雅玲╱即時報導

228連續4天假期，量販超市推出限定或限量優惠活動。全聯推出Häagen-Dazs任選2個指定口味399元，家樂福則有線上購物抽百倍紅利、上百商品買一送一等好康。

全聯福利中心即日起至3/3止，全台818家有Häagen-Dazs冰箱的門市，推出任選2個指定口味的Häagen-Dazs(457ml~473ml)，優惠價399元，全台限量32720杯，計有草莓、巧克力、淇淋巧酥、黃桃優格、香草焦糖布朗尼等五種指定口味。

家樂福線上購物即日起至3/4推出「100倍紅利天天抽活動」，單本訂單滿800元可參加紅利回饋抽獎，每天抽出前一日訂單的 20 名得獎者(以訂單編號進行抽獎)，每位得獎者可獲得訂單金額的 100 倍紅利回饋，單筆訂單滿1500元再享6%折扣。

此外，即日起至3/12，家樂福上百件零食、飲料、補品、米、油、寢具、內衣、清潔保養、鍋具、廚房商品買一送一促銷。其中，特別推薦家樂福獨家Tefal法國特福新手紅不沾平底鍋優惠價899元，還有乾拌麵新上架品牌商品初心亭一起伴麵4入裝優惠價200元，以及新品老騾子系列5款醃製菜優惠價115元。

228連假家樂福推出上百件商品買一送一促銷，以及優惠線上購物抽獎活動。圖／家樂福...
228連假家樂福推出上百件商品買一送一促銷，以及優惠線上購物抽獎活動。圖／家樂福提供
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228連假限定促銷，全聯推出Häagen-Dazs任選2個指定口味399元。圖／...
228連假限定促銷，全聯推出Häagen-Dazs任選2個指定口味399元。圖／全聯提供
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