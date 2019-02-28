台灣大送新馬韓2日漫遊吃到飽 遠傳、亞太拼漫遊銅板價

2019-02-28 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



趁著連假出國遊玩，手機上網打卡分享不可少！如果漫遊費用多省一些，就能把預算多花在吃喝玩樂上，更暢快出遊。

台灣大哥大針對韓國、新加坡、馬來西亞推出月租用戶「國際漫遊上網吃到飽2日免費」的優惠，2/28前至活動網站（https://goo.gl/6Bn1DF）索取優惠並申辦「漫遊上網吃到飽4-30日型，1天199元」方案，其中2日費用就由台灣大買單，以出國4天為例，原價796元優惠後只要398元，平均每日上網吃到飽只要99元，3/31前皆可使用。針對國人最愛的日本，台灣大也推出「漫遊上網輕量型，15日1GB」只要199元的優惠。

而遠傳用戶則有「亞洲輕量包」輕量漫遊上網方案，可暢玩新加坡、馬來西亞、南韓、香港、澳門，1GB優惠價199元，2GB也只要259元，使用效期長達10天，最低平均每日漫遊上網只要20元，透過遠傳電信官方網站、遠傳行動客服App即可隨時申請。

如果原本不是遠傳用戶，還有「遠遊卡」跨國上網服務可以選擇，熱門的日本、韓國，遠遊卡提供8日8GB 699元的上網卡，換算下來1GB只要75元。東南亞則提供一卡涵蓋香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、寮國共10個國家／地區8日3GB僅299元的上網卡，跨國使用也沒問題。6/30前至LINE@官方帳號中搜尋「遠遊卡」首次加入LINE好友，立享好友專屬遠傳網路門市100元折價優惠。遠傳門市、OK超商門市或是燦坤門市均可購買遠遊卡，或透過網路通路購卡也很便利。