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老靈魂最愛 誠品黑膠市集帶你聽見昭和到平成的J-POP

2019-02-28 14:35聯合報 記者江佩君╱即時報導

屬於老靈魂的黑膠樂迷注意，「2019誠品音樂地下黑膠市集」2月28日起至3月11日在誠品敦南店B2藝文空間開展，展出4萬張全新與二手黑膠。今年以「從昭和到平成—打破東西界線的J-POP」為主題，是誠品歷年來首次展出最大規模3千張日本版黑膠。

誠品音樂在2018年黑膠銷售年成長近20%，其中東洋類更成長5倍，看準趨勢，今年以「從昭和到平成—打破東西界線的J-POP」為主題，首次展出最大規模3千張日本版黑膠，其中包括音樂大師坂本龍一YMO Public Pressure、Solid State Survivor復刻黑膠8bit封面收藏限量套裝各2套，讓樂迷珍藏。

昭和時代是日本實現繁榮富裕的年代，黑膠也在這時期大量興起。從演歌、City POP、90樂團潮至J-POP時代，即使現在數位音樂崛起，日本實體唱片銷量衰退幅度遠低於全球。

誠品音樂職人分享，近年黑膠銷售逆勢成長，對於復刻黑膠或二手黑膠的需求高於過往，日本的二手黑膠因為保存狀況較其他國家良好許多，吸引市場上藏家關注。近年日本也逐漸追上歐美發行全新黑膠腳步，有愈來愈多全新專輯或經典名盤黑膠化，增加實體唱片的收藏價值。

「地下黑膠市集」職人選輯99元起，活動期間於誠品敦南店B2藝文空間、敦南音樂館單筆消費滿5,000送500誠品電子抵用券；滿3,000即獲85折優惠券。

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