男人跟李棟旭學化妝才更帥 香奈兒首推男士BOY彩妝

2019-02-28 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



過去，女人出門都要化妝，現在男人也要學著化妝了，因為香奈兒（CHANEL）首度針對男士，推出BOY彩妝系列，讓男人更懂得打理自己的門面，也因為「美麗不分性別，風格主宰一切」。

男士BOY彩妝系列，起源自香奈兒女士的摯愛卡培男孩（Boy Capel）曾說過的一句情話，「你是世界上獨一無二的存在」，充滿承諾，卻也打破性別與愛情的疆界，每個人都該找到自己獨一無二的風格。 韓星李棟旭，為香奈兒BOY彩妝系列代言。圖／香奈兒提供 分享 facebook

因此時裝上，香奈兒女士從男裝借鏡，重新演繹女裝，創造出經典風格，現在香奈兒彩妝則突破傳統，為男士打造BOY彩妝系列，鼓勵男人重新探索美麗的定義，不在意化妝品是女人的專屬品，而是每個人都有讓自己更美麗、帥氣的權利。 男人也要懂得打理門面，用彩妝品遮掩小瑕疵。圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒BOY彩妝系列特別找來韓星李棟旭代言，精緻且自然的妝容，為男人新妝感下了最美的定義，整體包裝採用午夜藍，低調有質感，目前共推出3款彩妝品，讓男人能隱藏小瑕疵，找到最真的自我。

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男士們想要如同第二層肌膚般的薄透妝感，香奈兒做到了！幫男仕們找到一瓶屬於自己的BOY潤色飾底乳，輕盈的液態質地，薄透自然，重點添加玻尿酸衍生物，可以防止流汗與油脂都不脫妝。

也特別加入長壽花，強調滋潤抗老，結合SPF25 PA++防曬係數，即使在炎熱的夏天，依然保持持久不脫色，對抗紫外線，防曬兼保養，打造均勻膚色，完美0油光。 香奈兒BOY潤色飾底乳／共六色、2,900元。圖／香奈兒提供 分享 facebook

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