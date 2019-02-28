連假上山賞櫻吧！ 奧萬大櫻花盛開風景正美

2019-02-28 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



奧萬大大國家森林遊樂區不僅楓紅很美，現在正值賞櫻盛期，各種櫻花接續盛開，山鳥們在花叢間穿梭覓食嬉戲，彷彿跳舞林間的精靈，喜歡戶外活動的民眾，大地回春，奧萬大風光明媚，228連假不如到奧萬大賞櫻，享受百花齊放的美景。

農委會林務局南投林管處技正林國彰表示，奧萬大森林遊樂區主要有3種櫻花，1月間率先登場的是開粉紅色系單花瓣的山櫻花(緋寒櫻)；2月份陸續開的是艷紅色系重花瓣的八重櫻；緊接著，3月接著開的是開純白色系、單花瓣的台灣特有種霧社櫻。

他表示，奧萬大整個春天賞花季節持續近3個月，讓園區瀰漫著櫻花盛開的春天訊息。漫步其中，彷彿置身花海天堂，享受被美麗包圍的幸福。

他也舉例，唐朝詩人孟浩然所作的名詩「春曉」，春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少。可能就是描述春天的奧萬大森林遊樂區景色。由於奧萬大生態資源豐富，包括動物性昆蟲及植物性花果等食物來源均非常豐富，因此孕育了多樣化的鳥類資源。

特別是，清晨天剛破曉時，眾鳥即開始歡唱，悅耳的鳥鳴聲喚醒沉睡的大地；接著太陽升起，光耀山谷，溫度逐漸回升，鳥兒們開始抖動翅膀，一隻接一隻的從灌木叢或密林中飛出。

喜歡吃花蜜的「冠羽畫眉」，選擇盛開的櫻花，擺出各式各樣的姿態，縮著羽冠將尖嘴伸入花中幽雅地吸食花蜜；接著白耳畫眉、繡眼畫眉、青背山雀、黃山雀、紅頭山雀、棕面鶯、綠繡眼、綠畫眉、五色鳥等山鳥陸續前來，穿梭林間覓蟲食花，整個園區熱鬧非凡。

他表示，可是，嬌嫩的櫻花不怕寒冷卻最怕風雨，盛開的櫻花若經一夜雨驟風狂的摧殘，就會落花滿地，更有「落英(櫻)繽紛」的淒涼美感，也是奧萬大特別的景致。