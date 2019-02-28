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當坦然面對自我 就沒那麼容易受傷了…《鐘樓怪人》教我們的5件事

2019-02-28 13:19聯合新聞網 聯合數位文創

《鐘樓怪人》出自法國大文豪雨果之手，自1998年開始用音樂劇搬上大舞台，甚至還被迪士尼翻拍為動畫電影，內容除了探討「社會」、「種族」等時代議題之外，最扣人心弦的就是愛情，今年六月第六度來台，仍造成轟動，現在就讓我們來看看《鐘樓怪人》帶給大家哪五種人生體悟。

圖/聯合數位文創提供。
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1.別讓「現實」抹殺了心中的單純良善

鐘樓怪人「科西莫多」，當初因被丟包在街頭，讓副主教「弗侯洛」帶回教堂，因身形傴僂、外表醜陋，常常躲在教堂裡，每天安分地扮演敲鐘人這個角色，還在街頭慶典上獲選為最醜男子「愚人教皇」！雖然自己與環境格格不入，但鐘樓怪人「科西莫多」並沒有因此而憎恨大家，反而是善用他溫柔的才能，去守護他內心重要的人。我們生存的時代裡，「外表」在某些地方，幾乎能代表一切，但真正能充實自我、能到達永恆的，永遠只有我們心中的單純良善，而你會發現，當你能坦然地面對自我，其實就沒那麼容易受傷了。

圖/聯合數位文創提供。
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2.真正的快樂，在於「擁有」，而非「佔有」

在故事中，有著人人稱羨職位的副主教「弗侯洛」，可說是當時社會的榜樣，像神般的存在餵養人民忠誠的宗教信仰，看似是聖人一方的他卻因得不到「艾斯梅拉達」而對她百般迫害致死，最後也讓自己走上絕路。「愛到卡慘死」這句話真是形容得剛剛好，人類很喜歡「佔有」，常常緊握我們控制不了的東西，但握久了，最痛的只有自己。

圖/聯合數位文創提供。
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3.「自愛」是比愛人還要重要的課題

副主教「弗侯洛」對「艾斯梅拉達」的愛慕，讓整部戲在最終悲劇收場。在充滿著受情慾左右的忌妒情緒下，產生出一種我愛不到你別人也休想得到你的可怕控制，回到現在的社會當中，我們常常期許自己的「付出」可以得到對等的回應，但在幾次的失落及漫長的等待，我們的愛也許會變質，但絕對要記住，不管再怎麼失望，身邊一定有更值得你付出的事物，包括你自己，當你深知「自愛」的重要，「放下」就不會那麼難了。

圖/聯合數位文創提供。
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4.愛帶給我們的勇氣，可以讓我們選擇成為什麼樣的人

當女主角「艾斯梅拉達」被誣陷準備處死時，鐘樓怪人不再像以往一樣只會躲藏在鐘樓上，因內心的道德良知驅使他去做對的事，基於懂得感謝的心，不只勇於為她挺身而出、勇敢對抗不公不義，哪怕面對的是龐大的宗教勢力，依然憑藉著他良善的心與一股守護的熱情，默默的陪伴在她身邊。愛情有時候會給我們一股動力，讓我們在機會來臨時，可以去選擇成為更好的人。反觀副主教「弗侯洛」，握有權力卻因愛而走上絕路，誰又比較幸福呢？

圖/聯合數位文創提供。
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5.會陪你到最後的，永遠都是你自己

無論是《鐘樓怪人》，或是幾部曾經當紅的《醜女大翻身》、《魯妹艾席拉》都環扣著社會現實面的問題，但我們得說，大眾的觀感從來都不容易解決，但每個人的人生只有一次，我們也只有這麼一次愛自己的機會，不管身邊陪伴的人是誰，跟你一起走到最後的，永遠都是你自己。照鏡子時，給自己一個微笑吧，畢竟如果你都不喜歡自己了，誰還會喜歡你呢？

欣賞《鐘樓怪人》音樂劇的同時，你可能會哭、會笑，但那就是故事最真實的部分不是嗎？今年6月開演，大家不妨趁這次20周年歐規大場，親自來體驗一下法文音樂劇歷久不衰的魅力吧！

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》

●演出時間：2019年6月1日（六）至2019年6月9日（日）

　　　　　（2019年6月5日休演，共11場）

●演出地點：台北和平籃球館

●相關連結：官網粉絲專頁

●媒體彩排抽獎活動：看更多內容

●購票請上udn售票網：立即購票

●主辦單位：udnFunLife 聯合數位文創

●主要贊助：華南金控

●指定飯店：福華飯店

●客服專線：(02)7721-6958 #2 (每日9:00~18:00)

音樂劇愛情
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