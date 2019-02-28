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懶人包／228連假「4大超商好康」！珍奶、咖啡、霜淇淋都有特價

2019-02-28 11:28聯合報 記者陳立儀╱即時報導

228連假不論是計畫出遊、野餐、逛街看電影或是宅在家，4大超商的限時好康都絕對不要錯過，為自己省點小錢，可以讓連假的小確幸再放大。4大超商推出的限時優惠包括珍珠奶茶咖啡、霜淇淋等，還有集點活動火熱開跑中，全家大小都能參與，草莓季、櫻花季限定商品更是假期中拍照的好道具。

●7－ELEVEN

即日起至3月3日憑7－ELEVEN LINE好友獨享優惠券，可享CITY CAFE黑糖珍珠撞奶系列、現萃茶珍珠純奶茶系列任選第二杯半價，追蹤7－ELEVEN官方IG並出示手機畫面也可同享優惠，每支手機僅能兌換一次，珍珠純奶茶系列限現萃茶門市販售。

7－ELEVEN草莓季推出季節限定、日本直輸的草莓霜淇淋系列，售價49元，即日起至3月26日草莓、草莓綜合霜淇淋任選第2件7折，可愛的草莓杯設計也很適合拍照打卡。

●全家便利商店

2月28日至3月3日使用全家App商品預售，可享大杯熱美式買1送1，每位會員限購1次、最多購買3組；霜淇淋2支59元，口味可任選。

大小朋友都喜歡的泡泡先生（Barbapapa）集點活動開跑中，品項包括泡泡家族泡泡水、玩偶、透明包、摺疊傘等，使用會員點數400點、加價89～349元即可換購一款。此外，全家獨家販售的日本限定櫻花版百事可樂、搶先上市的M＆M’s牛奶巧克力粉紅限定包及花生巧克力粉紅限定包，都是櫻花季特色商品。

●萊爾富

2月28日至3月3日購買萊爾富Hi Cafe大杯熱炭焙烏龍拿鐵可享買1送1；即日起至4月23日購買Hi Cafe萊冰der冰沙全系列可享單杯特價29元，包括美祿恐龍冰沙、焦糖拿鐵冰沙、摩卡咖啡冰沙、芒果牛奶冰沙、草莓牛奶冰沙等共5種口味（原價65～70元）；3月1日萊爾富會員可享大杯拿鐵咖啡、美式咖啡買1送1。

即日起至3月3日於萊爾富雲端超商App「蛋蛋小確幸」專區購買限量指定組合，於商品兌換期間內每兌換一件就加贈茶葉蛋一顆。

●OKmart

即日起至3月3日全台門市大杯美式、拿鐵同品項買2送2，新品太妃糖奶茶嘗鮮價50元，另有多款指定茶飲第二件6折起起；即日起至3月13日紅茶花傳蜜桃紅茶410ml買1送1，售價59元。

OK App會員獨家優惠則包括原價20元的森永濃醇鮮乳糖兩件特價30元，原價29元的伊藤園二條麥茶535ml兩件特價37元，原價39元的Halls XS無糖迷你薄荷糖指定口味第二件10元。

萊爾富Hi Cafe熱炭焙烏龍拿鐵，大杯售價55元，2月28日至3月3日可享買1...
萊爾富Hi Cafe熱炭焙烏龍拿鐵，大杯售價55元，2月28日至3月3日可享買1送1。圖／萊爾富提供
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即日起至3月3日憑7－ELEVEN LINE好友獨享優惠券，可享CITY CAF...
即日起至3月3日憑7－ELEVEN LINE好友獨享優惠券，可享CITY CAFE黑糖珍珠撞奶、現萃茶珍珠純奶茶系列任選第二杯半價。圖／7－ELEVEN提供
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M＆M’s牛奶巧克力粉紅限定包，售價35元，全家便利商店搶鮮上市。圖／全家便利商...
M＆M’s牛奶巧克力粉紅限定包，售價35元，全家便利商店搶鮮上市。圖／全家便利商店提供
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即日起至4月23日購買萊爾富Hi Cafe萊冰der冰沙系列可享單杯特價29元。...
即日起至4月23日購買萊爾富Hi Cafe萊冰der冰沙系列可享單杯特價29元。圖／萊爾富提供
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pepsi粉紅汽水春季限量版，全家便利商店獨家販售。圖／全家便利商店提供
pepsi粉紅汽水春季限量版，全家便利商店獨家販售。圖／全家便利商店提供
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OKmart即日起至3月13日紅茶花傳蜜桃紅茶410ml買1送1，售價59元。圖...
OKmart即日起至3月13日紅茶花傳蜜桃紅茶410ml買1送1，售價59元。圖／OKmart提供 。
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7－ELEVEN日本草莓霜淇淋，售價49元，即日起至3月26日第2件7折。圖／7...
7－ELEVEN日本草莓霜淇淋，售價49元，即日起至3月26日第2件7折。圖／7－ELEVEN提供
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櫻花季奶茶咖啡
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