六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



六福村推出歡慶40周年的系列活動「發票大樂透」，從今天起到3月3日期間，只要手中民國108年1至3月發票號碼有連在一起的「40」，馬上享以299元優惠票價入園（原價999元），等於現賺700元。

一張發票限購一張門票，但不連號或「04」者不適用。捐出的發票將全數由莊福文教基金會做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。

六福村公關經理葉益亨說，日前看見一名網友在PTT發文，說爸爸想趁優惠給媽媽驚喜、要帶媽媽到遊樂園走走，因此偷問兒子手上有沒有「40」號碼的發票；六福村官方臉書底下也看見好多朋友熱烈響應，再加上還能愛護動物做公益，除了賺到優惠也更有意義。

葉益亨指出，設定發票需要「40」連號就是呼應六福村的40周年慶，統一發票六獎需要對中末3碼，六福村的發票大樂透活動完全不限定數字位置。