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六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27聯合報 記者郭政芬╱即時報導

六福村推出歡慶40周年的系列活動「發票大樂透」，從今天起到3月3日期間，只要手中民國108年1至3月發票號碼有連在一起的「40」，馬上享以299元優惠票價入園（原價999元），等於現賺700元。

一張發票限購一張門票，但不連號或「04」者不適用。捐出的發票將全數由莊福文教基金會做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。

六福村公關經理葉益亨說，日前看見一名網友在PTT發文，說爸爸想趁優惠給媽媽驚喜、要帶媽媽到遊樂園走走，因此偷問兒子手上有沒有「40」號碼的發票；六福村官方臉書底下也看見好多朋友熱烈響應，再加上還能愛護動物做公益，除了賺到優惠也更有意義。

葉益亨指出，設定發票需要「40」連號就是呼應六福村的40周年慶，統一發票六獎需要對中末3碼，六福村的發票大樂透活動完全不限定數字位置。

六福村表示，除了捐發票公益活動外，這一季園區內充滿夢幻氣息的甜蜜魔宮慶典熱鬧非凡。六福村公主變裝間再升級，小公主、小王子換上華麗服裝後，髮妝造型師為孩子們量身打造夢幻造型，希望能夠完成孩子們的公主、王子夢，由專人帶領享受尊榮的巡遊行程，神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉木馬等，還能獲得公主專屬徽章、證書。更多活動訊息歡迎至六福村官網http://www.leofoo.com.tw/village/或FB粉絲專頁http://www.facebook.com/leofoovillage查詢。

六福村推出歡慶40周年的系列活動「發票大樂透」，從今天起到3月3日期間，只要手中...
六福村推出歡慶40周年的系列活動「發票大樂透」，從今天起到3月3日期間，只要手中民國108年1至3月發票有連在一起的「4」與「0」號碼，馬上享以299元優惠票價入園。圖／六福村提供
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六福村說，發票的「40」號碼必須連在一起。圖／六福村提供
六福村說，發票的「40」號碼必須連在一起。圖／六福村提供
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大樂透周年慶
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