銀髮族省錢自由行 達人教你香客大樓、火車是首選

2019-02-28 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



自由行風氣旺盛，但許多銀髮族習慣參加團體旅遊，行程受限。旅遊達人鼓勵銀髮族嘗試自由行，找回年輕時的熱血精神。想省錢就住香客大樓，懶得找行程可搭火車隨機下車玩，若還想進階到國外旅遊，建議優先選擇交通方便、治安良好的地方，如日本東京及大阪。

交通部觀光局106年調查，65歲以上銀髮族的國旅六成八為自由行，近三成七為團體旅遊。看似自由行比率不低，其實大部分都是跟親友一起出去玩，行程及住宿通常不是長者自己規畫安排。

銀髮族過夜旅遊一大難題是住宿，因不敢隨便找一家旅館入住，可能又不熟悉網路訂房操作方式。旅遊作家943說，常到各圖書館分享旅遊心得，聽眾大部分是銀髮族，每次談到香客大樓，台下反應都很熱烈。有些香客大樓裝潢直逼飯店，收費卻比民宿便宜，很多銀髮族喜歡旅行，但退休後收入減少須省錢，因此尋找便宜又大碗的旅遊方式。

943說，廟宇通常都靠近山上清幽之處，加上不少銀髮族有宗教信仰，住香客大樓安全、安靜又方便參拜，因此成了銀髮族住宿熱門選擇。

許多銀髮族也不知道怎麼安排行程，943建議，如果真的毫無頭緒，可以選擇搭火車，一站一站或隨機下車慢慢逛，車站附近通常都很熱鬧，吃個小吃、尋尋寶很有趣。

旅遊作家肉魯說，跟團都被安排好，遊覽車開到哪裡就下車，銀髮族可試著到國外自助旅行，找回年輕時愛冒險的熱血基因。建議先選日本東京跟大阪，因航班多、旅遊資訊也多，當地大眾交通工具也方便；若想玩得更特別，可挑戰到沖繩租車自駕，沖繩路很大、當地人又遵守交通規則，不用過度憂慮安全問題。