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上班噴對香水加快工作效率！2種香味讓同事自然愛上妳

2019-02-28 00:29聯合報 記者劉小川╱即時報導

每天早上急急忙忙趕著出門，就隨意挑自己順手可取的香水任意噴灑；但有思考過，噴灑的香水有適合今天的氣候、心情、同事間的喜好、穿搭嗎？所以，選擇錯的味道，也會讓你一整天的心情與人際關係有所影響，甚至都會影響工作效率。

其實身上噴的香水，不僅會影響別人對你的觀感，也會影響自己的工作效率，因此上班時用的香水，超重要，特別注意下列4件事情！

如何選擇不被討厭的香氣

木質調性與柑橘調性的氣味，非常適合在辦公室的空氣內流通，這兩個氣味都帶著淡淡微弱的香氣，讓人感到放鬆，在辦公室內，這樣的香氣，也比較讓人有平易近人的感覺，所以在辦公室的味道選擇非常重要。

淡淡的幽香更勝濃郁

依造香水的維持時間來估算，一般上班族的上班時間約8至9小時，建議可選擇，維持5小時左右的淡香精即可，一直散發著淡淡的幽香，才能讓自己不至於香味過重。身邊的同事也許不喜歡你身上的味道，就別噴得過多吧！

有些人上班出門前習慣洗個澡，建議可以擦上乳液再使用香水，可以讓味道更持久。

工作效率靠這些香氣

雖然說味道對於每個人來說，依個人喜好。但要如何選擇，可以提升工作效率的氣味呢？好的香氣可以讓妳一整天都舒壓、放鬆，同時又能讓做事情的效率加分。

比較適合在辦公室選用的氣味像是有「木質調性」：桉樹、尤加利、雪松、檀香。「柑橘調性」：甜橙、葡萄柚、佛手柑、紅桔。這些氣味的香水，都是比較適合出現在辦公室內，讓周遭的人感到心曠神怡，還能適時讓工作效率更加提升。

上班噴香水的隨身小技巧

建議可以攜帶些小瓶裝的香水在身邊，如自行分裝、購買香水時贈送小的試用包裝。下班後，難免可能會有約會，也千萬別忽略下班後的交際生活，可交疊擦不同的香氣，讓上班與下班的氣味分隔開來。

總歸噴香水要注意的一大重點，就是不要過於濃郁，可以噴灑在耳後、手腕，甚至衣物沾染些都沒關係。

上班噴對香水，同事會愛上妳。圖／摘自Pelexs
上班噴對香水，同事會愛上妳。圖／摘自Pelexs
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香水要噴在手腕內側。圖／摘自Pelexs
香水要噴在手腕內側。圖／摘自Pelexs
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上班時噴的香水，要特別注意香味。圖／摘自Pelexs
上班時噴的香水，要特別注意香味。圖／摘自Pelexs
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上班時，香水選對香味，能讓工作效率變高。圖／摘自Pelexs
上班時，香水選對香味，能讓工作效率變高。圖／摘自Pelexs
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