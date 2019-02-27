開心放連假! 3/4開工PAUL飲品買一送一

2019-02-27 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



228連假到來，各大咖啡品牌早已為假期後的開工日，準備推出咖啡優惠，法式烘培PAUL也祭出「加LINE」享外帶咖啡茶飲買一送一，用好咖啡為開工日帶來好心情。

PAUL選用LAVAZZA咖啡豆，製作成「海鹽焦糖拿鐵」、「玫瑰拿鐵」等門市人氣款。2/28連假後，3/4當天凡出示PAUL官方的「LINE優惠券」，即享外帶咖啡、茶飲買一送一，每人最多限購兩組口味/容量/冰熱相同之飲品(不提供寄杯服務與外送服務)。

PAUL官方 LINE