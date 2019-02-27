省30%！揪團吃「珍寶辣椒螃蟹」 每人千元有找

2019-02-27 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自2017年12月登台的珍寶海鮮，新推出金香海瓜子、酸辣酥炸雞腿排等6款全新菜色，並且推出「精選美味」、「樂享鮮蟹」等兩款多人套餐組合，每人550元起，即可品嚐到多款熱銷的人氣餐點。

來自新加坡的珍寶海鮮，揉合馬來西亞辛香料、新加坡海鮮料理等元素，創造出一系列充滿特色的混血料理，其中又以「辣椒螃蟹」、「摩卡排骨」等菜色最為出名。本次在台灣所推出的新菜，乃是新加坡各地分店的熱銷產品，首度於海外分店販售。

以台灣在地食材入菜的鮮味牡蠣粉絲煲，結合東石牡蠣、豆豉、冬菇醬、粉絲等食材，具有濃郁鮮味，每份688元；金香海瓜子則使用澎湖海瓜子，搭配鹹中帶辣的馬來西亞參巴醬、咖喱粉與星馬香料，每份380元起。其他還有酸辣酥炸雞腿排、香辣松阪豬、佛缽飄香、海鮮白玉羹等等各具南陽特色的料理，售價298～528元。