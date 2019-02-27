浮雕櫻花腮紅超美！ETUDE HOUSE「櫻花限定彩妝」打造仙氣美色

2019-02-27 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



櫻花的粉嫩是春季的命定色，光用眼睛欣賞還不夠，透過彩妝讓柔美櫻花粉飛上臉龐，就能讓季節限定的美色常伴左右。ETUDE HOUSE去年春季第一次推出櫻花限定彩妝系列，上市首月就創下唇彩賣出千支的銷量，今年再度推出「粉嫩櫻花野餐趣」限定系列，除了首度採用慕斯質地的舒芙蕾眼影慕斯，粉好氣色腮紅餅更在表面設計了立體浮雕櫻花；買氣極旺的唇萃印記絲絨柔霧唇釉也推出3款櫻花限定色，2月28日開賣。

ETUDE HOUSE「粉嫩櫻花野餐趣」限定系列的舒芙蕾眼影慕斯是單色眼影，鬆軟舒芙蕾質地細緻服貼，8色中除了「BR401春天的風」是霧面質感之外，其餘都帶有閃耀珠光，主打色「PK002粉色野餐墊」是粉裸光澤的粉紅珠光，「BE101春夜星空」則是香檳金咖啡色，適合點綴於眼皮中央或臥蠶，一年四季都百搭。

粉好氣色腮紅餅共有4款櫻花色調，「PK001櫻花樹下」是珊瑚粉色，「BE101春神來了」是裸珊瑚色，「PK002櫻花吹雪」是亮粉色，「PK003淡粉山櫻」的紫粉色更能為雙頰增添血色；唇萃印記絲絨柔霧唇釉的主打色「PK005櫻花雨」是嬌嫩粉紅色，可以在略顯輕柔的眼、頰妝容中增添一抹亮彩。

完美妝容需要好的膚況做打底，ETUDE HOUSE奢華寶石光櫻花隔離露添加櫻花萃取，水感質地中可看到粉色與白色珠光微粒粉末，可在妝前提亮膚色。