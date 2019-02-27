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探尋內心的秘密　愛馬仕「潟湖花園」香水文青質感滿點

2019-02-27 20:24聯合報 記者劉小川╱即時報導

閉上眼睛，想像一座美麗的「潟湖花園」，湖畔有著碧綠草地、芬芳花語，感受來自心裡內在的秘密花園吧。法國精品愛馬仕（HERMES）推出全新潟湖花園香水（Un Jardin sur la Lagune），讓大家跟著愛馬仕調香師Christine Nagel，帶領妳走進「潟湖花園」，輕撫著靜謐與幽香。

潟湖花園香水起源來自對夢想的啟發，Christine Nagel之前陷入花園系列香水創作的困境，直到翻閱起Frederic Eden的花園故事，談到某座花園的神秘創建過程，外在是往事追憶，但蘊含對夢想的啟發與渴望。

Frederic Eden在某次乘坐貢多拉船的旅途中，對於威尼斯的水景感到厭倦，渴望在威尼斯中心建立起一座花園，幻想著浸沐在艷陽藍天下的碧綠園圃，散發着土地的芬芳，讓花朵繁景映入眼簾，這也促使了伊甸園（Jardin d’Eden ）的誕生。

伊甸園帶給人們愉悅的享受，雖然實際不知道存在，卻能聞到各種芳香。

愛馬仕「潟湖花園香水」就以內心的秘密花園，表達潟湖花園邊的恬靜木質香調，一顆雜亂的心，就這樣安靜了下來；帶著芬芳花語的海桐、聖母百合百合與木蘭花，襯托出與夢交織的希望，像是初吻破曉光芒，透進了內心的渴望。鹽角草的氣息，襯出海風的吹拂感，增添了內心的靜謐與大自然是多麼的沁心。

潟湖花園香水的包裝上，運用了波士尼亞畫家薩費特 ‧ 澤茨（Safet Zec）的畫作，他的創作從靜物、充滿戰爭的暴力、到具象畫作，至今都成為歐洲最著名、影響力最高的畫家之一，包裝上的畫作，充分體現出「潟湖花園」的夢幻程度，彷彿都能聞到那股迷人、卻不知為何而來，讓人心曠神怡的香氣。

愛馬仕潟湖花園香水（Un Jardin sur la Lagune）3月1日上市，售價2,200元起。

愛馬仕潟湖花園香水（Un Jardin sur la Lagune）3月1日上市...
愛馬仕潟湖花園香水（Un Jardin sur la Lagune）3月1日上市，售價2,200元起。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕潟湖花園香水的包裝畫作，來自波士尼亞畫家薩費特 ‧ 澤茨（Safet Ze...
愛馬仕潟湖花園香水的包裝畫作，來自波士尼亞畫家薩費特 ‧ 澤茨（Safet Zec）
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愛馬仕潟湖花園香水（Un Jardin sur la Lagune）3月1日上市...
愛馬仕潟湖花園香水（Un Jardin sur la Lagune）3月1日上市，售價2,200元起。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕尼斯夢想
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