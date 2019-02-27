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小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04聯合報 記者陳立儀╱即時報導

賞櫻是春季的重點行程，為了讓無法出遠門的消費者也能體驗徜徉在粉色櫻花海的浪漫氛圍，各大通路的櫻花季紛紛開跑，除了各式櫻花主題的商品之外，店裝更是吸睛焦點。7－ELEVEN去年首次推出櫻花特色店，成功吸引來客成長1～2成，今年再度出擊，推出全新的櫻花特色店，全台僅有位於台北市文教及商業商圈的誠安、國館兩間門市，打造絕美的櫻花花園與花牆，即日起至4月9日都可去拍照打卡當網美。

7－ELEVEN每年不定檔期都會推出期間限定的特色門市，每次的門市數量不一，今年的兩間櫻花特色店中，位於台北市東區的誠安門市將外觀打造成整面櫻花花海及夢幻粉色櫻花廊道，還設計了櫻花友情搖椅，充滿浪漫氛圍。

台北市光復南路巷內的國館門市更是7－ELEVEN首度與精品花店品牌CN FLOWER合作，以櫻花花園為設計靈感，仿真的櫻花樹搭配當令植栽，綻放春光明媚氣息，創造出城市中的世外桃源，大片的落地玫瑰花牆更是網美們自拍互拍的好景點；戶外座位區也營造成在櫻花樹下野餐的氛圍，期望帶動來客成長1～2成。

雖然先前有網友拍到有著桂綸鎂人像的櫻花牆，覺得氣氛有點詭異，但7－ELEVEN已立即調整，希望讓大眾在生活周圍就能體驗應景的櫻花之美。

位於台北市東區的7－ELEVEN誠安門市將外觀打造成整面櫻花花海及夢幻粉色櫻花廊...
位於台北市東區的7－ELEVEN誠安門市將外觀打造成整面櫻花花海及夢幻粉色櫻花廊道。圖／7－ELEVEN提供
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位於台北市東區的7－ELEVEN誠安門市設計了櫻花友情搖椅。圖／7－ELEVEN...
位於台北市東區的7－ELEVEN誠安門市設計了櫻花友情搖椅。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN台北國館門市有大面積落地玫瑰花牆，是拍照打卡的絕佳景點。圖／7－...
7－ELEVEN台北國館門市有大面積落地玫瑰花牆，是拍照打卡的絕佳景點。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出全新的櫻花特色店，台北國館門市與精品花店品牌CN FLOWE...
7－ELEVEN推出全新的櫻花特色店，台北國館門市與精品花店品牌CN FLOWER合作，以櫻花花園為設計靈感。圖／7－ELEVEN提供
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位於台北市東區的7－ELEVEN誠安門市將外觀打造成整面櫻花花海及夢幻粉色櫻花廊...
位於台北市東區的7－ELEVEN誠安門市將外觀打造成整面櫻花花海及夢幻粉色櫻花廊道。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN台北國館門市以仿真的櫻花樹搭配當令植栽，營造春光明媚氣息。圖／7...
7－ELEVEN台北國館門市以仿真的櫻花樹搭配當令植栽，營造春光明媚氣息。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出全新的櫻花特色店，台北國館門市與精品花店品牌CN FLOWE...
7－ELEVEN推出全新的櫻花特色店，台北國館門市與精品花店品牌CN FLOWER合作，以櫻花花園為設計靈感。圖／7－ELEVEN提供
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