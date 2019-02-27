ANA超萌海龜客機 5月24日首航成田飛夏威夷

2019-02-27 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



為了讓旅客有新鮮感，不少航空公司客機以不同彩繪塗裝主題亮相，以吸引旅客青睞。日本航空公司ANA全日空近日po文，採用A380空中巴士的全新海龜塗裝客機，已完成德國飛行測試，預計今年5月24日於成田首飛夏威夷航線。

日本航空公司ANA推出空中巴士A380以海龜塗裝客機，為全日空在2016年秋天舉辦彩繪機塗裝徵選比賽中拖引而出，以夏威夷最具代表性海龜作為象徵，並在德國漢堡的空中巴士噴漆廠出廠，使用代表夏威夷天空的ANA藍，並且使用夏威夷語中的海龜HONU命名為FLYING-HONG。

由於ANA全日空為日本首家採用A380的航空公司，總共訂購三架，使用在東京成田到夏威夷航線。除了第一架全日空ANA藍外，預計還會有其他兩架，分別是ANA海龜彩繪機總翡翠綠、夕陽橘。而A380空中巴士共有5種艙等、520席座位，提供旅客使用。

ANA全日空首架海龜機ANA BLUE目前已經完成德國試飛，預計今年5月24日於成田飛夏威夷航線，屆時就可看到可愛海龜在天空飛翔模樣。