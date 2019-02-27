親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

ANA超萌海龜客機 5月24日首航成田飛夏威夷

2019-02-27 19:34聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

為了讓旅客有新鮮感，不少航空公司客機以不同彩繪塗裝主題亮相，以吸引旅客青睞。日本航空公司ANA全日空近日po文，採用A380空中巴士的全新海龜塗裝客機，已完成德國飛行測試，預計今年5月24日於成田首飛夏威夷航線。

日本航空公司ANA推出空中巴士A380以海龜塗裝客機，為全日空在2016年秋天舉辦彩繪機塗裝徵選比賽中拖引而出，以夏威夷最具代表性海龜作為象徵，並在德國漢堡的空中巴士噴漆廠出廠，使用代表夏威夷天空的ANA藍，並且使用夏威夷語中的海龜HONU命名為FLYING-HONG。

由於ANA全日空為日本首家採用A380的航空公司，總共訂購三架，使用在東京成田到夏威夷航線。除了第一架全日空ANA藍外，預計還會有其他兩架，分別是ANA海龜彩繪機總翡翠綠、夕陽橘。而A380空中巴士共有5種艙等、520席座位，提供旅客使用。

ANA全日空首架海龜機ANA BLUE目前已經完成德國試飛，預計今年5月24日於成田飛夏威夷航線，屆時就可看到可愛海龜在天空飛翔模樣。

而ANA全日空公開此消息後，許多網友都在文章底下說「好可愛！」、「好可愛的飛機」、「好美」，還有人說想看內裝，但也有人說「很期待但怕受傷害」。

海龜模樣相當可愛，也讓不少網友大呼可愛。圖／摘自ANA全球粉絲專頁
海龜模樣相當可愛，也讓不少網友大呼可愛。圖／摘自ANA全球粉絲專頁
分享
5月24日以後就可以看到海龜機在天空翱翔模樣。圖／摘自ANA全球粉絲專頁
5月24日以後就可以看到海龜機在天空翱翔模樣。圖／摘自ANA全球粉絲專頁
分享
ANA全日空的海龜彩繪機即將在5月底啟航。圖／摘自ANA全球粉絲專頁
ANA全日空的海龜彩繪機即將在5月底啟航。圖／摘自ANA全球粉絲專頁
分享

空中巴士海龜夏威夷
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

1瓶＝3顆蘋果！FIN纖氣泡水有7.65克膳食纖維

2019-02-27 18:16

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

電競迷朝聖新點 這間法雅客讓玩家「免預約」體驗試玩

2019-02-27 17:19

探尋內心的秘密　愛馬仕「潟湖花園」香水文青質感滿點

2019-02-27 20:24

小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04

開箱／Jo Malone「英倫河岸」限量系列超美印花＋復古收藏鐵盒

2019-02-27 18:41

孔曉振穿搶眼黃色鞋履 撞衫高俊熙輕鬆完勝

2019-02-27 18:31

巴黎時裝周／聖羅蘭摸黑走秀 螢光皮草很電音趴

2019-02-27 18:22

珠寶藝術家趙心綺 將登全球頂級藝術博覽會TEFAF

2019-02-27 17:55

33國際愛耳日 金曲歌后艾怡良畫藝發聲

2019-02-27 17:47

青少年美感生活調查 7成5學生喊不出台灣藝術家

2019-02-27 17:30

純天然粉紅色巧克力 KitKat Ruby這天開賣

2019-02-27 17:14

剛出爐的奧斯卡獎得主操刀 COACH形象片好威

2019-02-27 16:54

巴黎時裝周／優雅運動風 Dior 2019秋冬重現泰迪女孩

2019-02-27 16:44

要參訪總統府或總統官邸？雲林興華國小進行公投表決

2019-02-27 15:44

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

「模仿」是激發孩子學習能力的催化劑！

2019-02-27 14:56

2019開春最強氣墊粉餅盤點　顏值高＋保濕度＝必備神器

2019-02-27 14:54

搶228連假商機 百貨推千張1元電影票

2019-02-27 14:35

邊吃午餐邊充電 上班族的療癒時光

2019-02-27 14:30

超人氣日本Trees吐司 228加碼快閃

2019-02-27 14:04

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

台灣限定！迪士尼櫻花快閃店不只好拍周邊商品更是粉Q

2019-02-27 13:05

加收入境住宿和消費稅 日本旅行變貴了

2019-02-27 12:57

夏威夷頂級球場揮桿 旅遊兼球敘

2019-02-27 12:29

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

秀智俏皮 ANGELABABY優雅 同賞DIOR秋冬秀

2019-02-27 11:43

小珍妮佛看Dior秀 5克拉大婚戒首曝光

2019-02-27 11:19

聲寶新品強調省更多用更久 搶攻夏季家電佔有率

2019-02-27 09:50

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

「鬆姐」徐曉晰 出席DOUCHANGLEE大秀不緊張

2019-02-26 22:10

「超討厭社交」星座TOP4　但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

跟著姚愛寗玩穿搭！adidas Originals春季新品登場

2019-02-26 19:23

香港藝術月 蕭青陽私房景點全公開

2019-02-26 18:48

3/8開搶！UNIQLO X JW Anderson聯名單品390元起

2019-02-26 18:45

粉紅控快衝！全家「泡泡先生」集點2/27登場　櫻花傘、泡泡水超萌必收

2019-02-26 18:33

只有2天！樂天皇朝全店7折、再送「滷肉飯小籠包」

2019-02-26 18:22

雅典X系列強勢登台 經典Freak入門門檻放很鬆

2019-02-26 18:14
看更多

熱門文章

228連假天氣 吳德榮：北台灣天氣變化快、乍暖還寒

2019-02-27 07:36

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

2019-02-26 22:40

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

是你嗎？機車煞車補助 七千件還沒申請

2019-02-27 00:18

今日星座運勢／射手勿參與交易談判 投資保持原狀

2019-02-27 00:00

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

全球首創！機車考照最快明年有實境題

2019-02-27 00:18

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

雇主徵人公告薪資範圍大 勞動部將設行政指導

2019-02-27 07:47

勞動節全國放假？「還需社會共識」

2019-02-27 00:18

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

漁網害命！罕見長吻真海豚 漁網纏繞喪命基隆

2019-02-27 13:43

她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

發燒遊韓6天 回台才知得麻疹

2019-02-26 23:52

流感上周7死 併發重症病例本季新高

2019-02-26 23:52

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00

「鬆姐」徐曉晰 出席DOUCHANGLEE大秀不緊張

2019-02-26 22:10

慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18

春雨難解渴 寶二水庫蓄水跌破2成5 下月4日起減壓供水

2019-02-27 12:14

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

病例創新高 ！東南亞登革熱撲台 今年疫情恐嚴峻

2019-02-26 23:52

診所醫師抱怨C肝藥價昂費 光繳給國稅局的稅就不夠

2019-02-27 09:47

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top