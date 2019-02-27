開箱／Jo Malone「英倫河岸」限量系列超美印花＋復古收藏鐵盒

2019-02-27 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每年3月，Jo Malone都會以各種英國元素、風景、文化為創作靈感，限量推出英倫系列，繼去年的文青風之後，今年改走小清新的浪漫路線，全新的「英倫河岸（Wild Flowers ＆ Weeds）」限量系列以漫步在花香縈繞的倫敦近郊運河岸旁為主軸，打造5款各具特色的香氣，除了瓶身上有超美的手繪插畫印花， Jo Malone還首次推出復古質感的限量古龍水收藏盒，只送不賣，3月1日起在台上市。

在倫敦近郊運河岸旁，有許多野生植物和花朵，這些以往不太會被人們注意的花植，就是這次Jo Malone英倫河岸限量系列的靈魂。Jo Malone全球創意工作室依照每款香氣的主要成份，創作出手繪插畫並印製於瓶身上，讓大眾除了透過嗅覺體驗英倫河岸之旅的氛圍，視覺上也能一睹這些野生花植的風采。

在5款限量香氣中，「鐵杉與佛手柑」以佛手柑的柑橘調襯托鐵杉的粉嫩黃花，並交織著金色含羞草、天芥菜和小黃瓜，洋溢現代清新感，是一款親和力很高的香氣；「刺柏與雪松」有著溫暖的木質與煙燻氣息，並伴隨著香草香；「羽扇豆與廣藿香」屬於性感花香調，羽扇豆在馥郁玫瑰的妝點之下，層次更顯豐富，飄散70年代波西米亞風格；「柳樹與琥珀」是相當清澈卻又特別的香氣，柔和的垂柳以溫暖的琥珀增添強度，搭配羊絨木和煙燻香根草的木質香調；「蕁麻與野生蓍草」將蕁麻青澀嗆鼻的辛辣香氣與野生蓍草潔白花朵相互纏繞，加上佛手柑與白麝香基調，使芳草香更加淡雅潔淨。

Jo Malone首次推出的限量古龍水收藏盒為帶有懷舊風的鐵盒，共有2瓶裝、5瓶裝兩種尺寸和翠綠、水藍、酷黑等3種色系，印有英倫河岸限量系列的野生花植插畫，十分唯美浪漫，購買任2瓶或5瓶英倫河岸限量系列古龍水就送，隨機贈送不能挑色，全台限量送完為止；Jo Malone還特別設計了同樣印有英倫河岸限量系列插畫的3色專屬緞帶和金屬材質吊牌，讓包裝袋更有特色。

此外，3月1日至3月14日於Jo Malone台北微風廣場、新光三越信義A4、台中新光三越、高雄漢神巨蛋等指定專門店消費滿6,000元並含任一款英倫河岸限量系列，可手做設計個人專屬壓花禮盒。