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孔曉振穿搶眼黃色鞋履 撞衫高俊熙輕鬆完勝

2019-02-27 18:31聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

超會穿搭的孔曉振（孔孝真），日前穿Max Mara白色荷葉褶襉裙裝出席活動，高準熹（高俊熙）也以相同服裝現身新劇發佈會，都是身高172公分、身形纖瘦的兩人，各自穿出風味，但孔歐膩硬是以一雙黃色鞋履帶來大勝的氣場。

孔曉振和曹政奭、柳俊烈出席電影《飆風特警隊（Hit angd Run Squad）》宣傳活動時，以Max Mara的白色襯衫、裙裝出席，她也是首位穿上這套2019春夏時裝的韓國女星，並且用絳紫色唇妝搭出大膽跳脫的視覺，加上Jimmy Choo的艷黃色鞣皮魚口穆勒鞋，完全呈現她衣Q超高的穿搭功力，讓人眼睛一亮；高準熹則是在OCN發表新劇《附身》的記者會上，身穿一模一樣的Max Mara服裝，中規中矩搭配黑色靴款。

Max Mara在2019春夏將焦點轉向史詩與神話傳說的經典故事，重新演繹女性自主，例如加拿大作家Margaret Atwood創作《潘妮洛普》，從聰慧隱忍的尤利西斯之妻潘妮洛普的視角，重塑《奧德賽》也成為靈感，用以呼應Max Mara在品牌歷史中重新解讀經典，以不對稱垂褶、暗釦等細節，展現女性的勇氣與細膩；蜿蜒曲折的波浪形荷葉邊，展現希臘神話中充滿驚奇的海洋，橄欖色、赭色、純白和深藍等地中海色調，則為現代亞馬遜女戰士形象增添浪漫情懷。

Jimmy Choo鞣皮魚口穆勒鞋。圖／取自Jimmy Choo官網
Jimmy Choo鞣皮魚口穆勒鞋。圖／取自Jimmy Choo官網
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高俊熙身穿Max Mara 2019春夏系列發表OCN驚悚新劇《附身》。圖／取自...
高俊熙身穿Max Mara 2019春夏系列發表OCN驚悚新劇《附身》。圖／取自www.dispatch.co.kr
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Max Mara 2019春夏系列襯衫及裙裝。圖／Max Mara提供
Max Mara 2019春夏系列襯衫及裙裝。圖／Max Mara提供
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Max Mara 2019春夏系列以波浪形荷葉邊，隱喻希臘神話中充滿驚奇的海洋。...
Max Mara 2019春夏系列以波浪形荷葉邊，隱喻希臘神話中充滿驚奇的海洋。圖／Max Mara提供
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孔曉振出席《飆風特警隊》宣傳時身穿Max Mara 2019春夏系列和Jimmy...
孔曉振出席《飆風特警隊》宣傳時身穿Max Mara 2019春夏系列和Jimmy Choo鞋履。圖／取自IG
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