孔曉振穿搶眼黃色鞋履 撞衫高俊熙輕鬆完勝

2019-02-27 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



超會穿搭的孔曉振（孔孝真），日前穿Max Mara白色荷葉褶襉裙裝出席活動，高準熹（高俊熙）也以相同服裝現身新劇發佈會，都是身高172公分、身形纖瘦的兩人，各自穿出風味，但孔歐膩硬是以一雙黃色鞋履帶來大勝的氣場。

孔曉振和曹政奭、柳俊烈出席電影《飆風特警隊（Hit angd Run Squad）》宣傳活動時，以Max Mara的白色襯衫、裙裝出席，她也是首位穿上這套2019春夏時裝的韓國女星，並且用絳紫色唇妝搭出大膽跳脫的視覺，加上Jimmy Choo的艷黃色鞣皮魚口穆勒鞋，完全呈現她衣Q超高的穿搭功力，讓人眼睛一亮；高準熹則是在OCN發表新劇《附身》的記者會上，身穿一模一樣的Max Mara服裝，中規中矩搭配黑色靴款。