珠寶藝術家趙心綺 將登全球頂級藝術博覽會TEFAF
全球首屈一指的歐洲藝術博覽會 TEFAF Maastricht（The European Fine Art Fair）今年將於3月16日起至24日止在荷蘭馬斯特里赫特（Maastricht）會展中心盛大展出。每年參觀者超過7 萬人次的這個頂級藝術博覽會，自1988年以來便是世界頂尖的藝術、骨董、設計博覽會，今年共有279家廠商參展，其中來自台灣的珠寶設計師趙心綺所創辦的CINDY CHAO The Art Jewel 榮幸受邀且為40家新增參展商中唯一頂級珠寶品牌，參展作品Black Label 大師系列XVII 「山玫瑰胸針」 更被大會選定為官方指定宣傳作。
此次CINDY CHAO率先曝光的大師系列新作「山玫瑰胸針」，中央主石為一枚珍稀的 105.37 克拉斯里蘭卡貓眼金綠寶石，罕見的貓眼眼線隨光影閃動，展現炯炯有神的生命力。而線條柔軟有機的花瓣和葉子更精心挑選 2500 顆共 6 種綠色寶石，排列組成至少 16 色的色階，才呈現出栩栩如真、輕盈又富生意的視覺效果。去年於倫敦大師傑作展（Masterpiece London）展出時以紅寶石牡丹胸針榮獲「卓越藝術創作典範獎（Outstanding Object Awards）」並立刻以其獨特的珠寶風格受到頂級鑑賞家一致好評的CINDY CHAO The Art Jewel，今年適逢品牌創立15週年，預計屆時將會有發表更多全新 Black Label 大師系列的精彩佳作。
有「大型移動式博物館」之稱的歐洲藝術博覽會，自80年代開始於荷蘭南部中古時代城鎮馬斯特里赫特舉辦，近3000坪的展場涵蓋7000多年藝術史的各類展品共超過35,000件，均須經嚴格徵選並通過來自 29 個藝術領域、175 位享有國際聲譽的專家縝密的審查，堪稱是世界上最嚴格的博覽會，故每年吸引眾多頂級博物館買手及搭乘私人飛機專程來荷蘭挑貨的頂級藏家。除了趙心綺，華裔珠寶設計師陳世英（Wallace Chan）亦曾於2016年起連續三年受邀參展。
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