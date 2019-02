珠寶藝術家趙心綺 將登全球頂級藝術博覽會TEFAF

2019-02-27



全球首屈一指的歐洲藝術博覽會 TEFAF Maastricht(The European Fine Art Fair)今年將於3月16日起至24日止在荷蘭馬斯特里赫特(Maastricht)會展中心盛大展出。每年參觀者超過7 萬人次的這個頂級藝術博覽會,自1988年以來便是世界頂尖的藝術、骨董、設計博覽會,今年共有279家廠商參展,其中來自台灣的珠寶設計師趙心綺所創辦的CINDY CHAO The Art Jewel 榮幸受邀且為40家新增參展商中唯一頂級珠寶品牌,參展作品Black Label 大師系列XVII 「山玫瑰胸針」 更被大會選定為官方指定宣傳作。

此次CINDY CHAO率先曝光的大師系列新作「山玫瑰胸針」,中央主石為一枚珍稀的 105.37 克拉斯里蘭卡貓眼金綠寶石,罕見的貓眼眼線隨光影閃動,展現炯炯有神的生命力。而線條柔軟有機的花瓣和葉子更精心挑選 2500 顆共 6 種綠色寶石,排列組成至少 16 色的色階,才呈現出栩栩如真、輕盈又富生意的視覺效果。去年於倫敦大師傑作展(Masterpiece London)展出時以紅寶石牡丹胸針榮獲「卓越藝術創作典範獎(Outstanding Object Awards)」並立刻以其獨特的珠寶風格受到頂級鑑賞家一致好評的CINDY CHAO The Art Jewel,今年適逢品牌創立15週年,預計屆時將會有發表更多全新 Black Label 大師系列的精彩佳作。