33國際愛耳日 金曲歌后艾怡良畫藝發聲

2019-02-27 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



3月3日為國際愛耳日，據研究指出，全台約有12萬人有聽力障礙問題，但聽力損傷亦可預防跟早期診斷。為提升公眾關心聽力損傷議題，包括雅文兒童聽語文教基金會、婦聯聽障文教基金會、兒童慈善協會、蒲公英聽語協會等聽損相關社福團體，舉辦｢33愛耳畫聲音｣活動暨藝術公益聯展，並邀來金曲歌后艾怡良擔任公益大使，她並獻出畫作，呼籲民眾關心聽損問題。

據WHO研究報告指出，全球約有10億人因不好的生活習慣陷入聽力危機，而全台亦有12萬人深陷聽力障礙問題；台灣醫界研究指出，50歲起會有明顯聽力退化現象，65歲以上至少3成有聽障現象，可見聽力問題不是少數民眾才有的困擾。

更有機構針對國人對助聽器的認知進行網路市調，結果顯示500名受訪者中，僅10%發現自己面臨聽損狀況，另有36%表示家人有聽損問題；調查更發現，所有受訪者中有輕度聽損就佔了23%，等同每5人中就有1人耳朵有聽損問題。

為呼籲民眾關心聽損問題，此次聯展請來台中花博的10歲小畫家陳曦與台藝大畢業的聽損藝術家張為華，分別貢獻了為｢聽見花開的聲音｣與三幅以｢無聲｣為題的黑白系列作品，張為華說，此畫作象徵著他從最初聽力損失、人生鋼索及最後的美好畫面。

而擔任公益大使的歌后艾怡良，畢業於台藝大視傳系，即使在樂壇擁有歌后成就，對藝術仍有狂熱，她應這次活動創作一幅畫作，名為｢蠻橫的平靜｣。艾怡良說，她用一片的層疊厚白，呈現以純真來隔絕喧囂的意念，並透視她心中的聲音。