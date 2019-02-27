青少年美感生活調查 7成5學生喊不出台灣藝術家

2019-02-27 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



現代年輕人知道國際知名藝術家，如草間彌生、老佛爺，卻不見得認識本土藝術家。金車文教基金會今公布「青少年美感生活調查」，發現有7成5學生無法列舉1至2位國內藝術家名字與專長；至於2成多青少年認識的藝術家，主要有朱銘、余光中、吳季剛、李安等，及演藝圈的五月天、周杰倫、蔡依林。

金車基金會今年初針對來自10縣市近3千名國中以上、大專以下學生進行問卷調查。調查也發現，青少年最常接觸的美感活動中，第一名是美食品嘗占5成6；且最好吃的料理，第一名是「家附近小吃」占7成5，第二名則是夜市占5成5。

調查也發現，3成7學生認為家裡最美的地方是「自己房間」。青少年主要透過「網路媒體」培養美感，占約6成；且有8成2透過臉書、Instagram上的拍照打卡展現自我美感。

金車文教基金會總幹事曾清芸說，往年美感生活調查聚焦在國小到高中階段學生；今年改為國中以上、大學以下，結果卻「沒有比較好」。

她說，台灣想談文創立國，但現實卻是孩子講得出世界文化遺產，卻不認識學校附近的古蹟、歷史建築。她認為，台灣要推動在地美感教育，需擴大孩子們的美感生活，而非限縮在自我的範圍。