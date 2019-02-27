《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價
在《月薪嬌妻》之後，受歡迎程度達到男性們咸認「結衣是我老婆」的集體共識，更因《無法成為野獸的我們（獣になれない私たち）》劇中任勞任怨的阿信個性，再度攻陷劇迷的心，新垣結衣在戲中低調簡約的穿搭，也令人印象深刻，尤其肩背的義大利包款GIANNI CHIARINI瞬間爆紅，在3月即將進駐台灣。
GIANNI CHIARINI為義大利佛羅倫斯皮革品牌，由台灣八木通商代理，進駐SOGO復興館的手袋即包括新垣結衣款Ray系列，此托特包附有實用輕便內袋，綁帶設計可綁為蝴蝶結或隨性單結； EVA肩背彎月包靈感則來自佛羅倫斯建築中的幾何元素，圓形金屬環可做手提使用；Twenty手提托特包輪廓流暢，春夏以撞色設計為主。
創立於2000年的GIANNI CHIARINI，以簡練設計感表現，不到20年就在全球拓展超過1,500個銷售據點。品牌同名創辦人暨設計師Gianni Chiarini，以佛羅倫斯的建築、雕刻等文藝復興古典美，融入包款中，並設計為可換肩背帶或因應服裝而改變用法的多元面貌，讓看似簡單的包款展現獨特個性。品牌進台首個櫃點設在台北SOGO復興館，訂於3月1日開幕，3月10日前慶開幕除了消費滿萬折千之外，Alifa經典輕量包特價3,900元，限量20個售完為止；預計之後將陸續在北高兩地開設據點。
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