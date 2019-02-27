《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在《月薪嬌妻》之後，受歡迎程度達到男性們咸認「結衣是我老婆」的集體共識，更因《無法成為野獸的我們（獣になれない私たち）》劇中任勞任怨的阿信個性，再度攻陷劇迷的心，新垣結衣在戲中低調簡約的穿搭，也令人印象深刻，尤其肩背的義大利包款GIANNI CHIARINI瞬間爆紅，在3月即將進駐台灣。

GIANNI CHIARINI為義大利佛羅倫斯皮革品牌，由台灣八木通商代理，進駐SOGO復興館的手袋即包括新垣結衣款Ray系列，此托特包附有實用輕便內袋，綁帶設計可綁為蝴蝶結或隨性單結； EVA肩背彎月包靈感則來自佛羅倫斯建築中的幾何元素，圓形金屬環可做手提使用；Twenty手提托特包輪廓流暢，春夏以撞色設計為主。